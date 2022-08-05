Одна людина врятувала трьох: у Луцьку провели операції з пересаджування органів

Одразу три органи від одного донора пересадили лікарі в Луцьку. Нирки та серце 50-річної жінки, в якої констатували смерть головного мозоку, врятували трьох тяжкохворих пацієнтів. А печінку повезли на лабораторні дослідження, щоб визначити, чи можна і її пересадити реципієнту.

Разом із волинськими лікарями операції проводили медики з Київського інституту серця та Національного інституту імені Шалімова.

Про це 5 серпня ідеться в сюжеті Тетяни Хомич у ТСН.19:30.

Коридором пошани в лікарні везуть 50-річну жінку. Вона померла після крововиливу у головний мозок. Але врятувала одразу кілька життів.

"Давайте віддамо данину людині, яка, йдучи з життя, залишила свої органи для порятунку інших людей", - зазначив директор Київського інституту серця, трансплантолог Борис Тодуров.

Три команди трансплантологів із чотирьох медзакладів працювали майже цілу ніч. Серце вилучили першим. У сусідній операційній уже підготували для пересаджування пацієнта. І ось він, той самий момент – серце запускають. Весь процес тривав майже дві години – нове серце вже б’ється в тілі 27-річного чоловіка. Киянин Володимир двічі поспіль перехворів на складне запалення легень. Після цього йому було важко дихати, серце погано виконувало свою функцію. Єдиним виходом, кажуть лікарі, була трансплантація.

"Я потрапив до реанімації в Інститут серця. І вони визначили, що в мене така проблема", - розповідає пацієнт з пересадженим серцем Володимир Висоцький.

"Пацієнт повертається до менш-більш нормального життя. Будуть певні обмеження, але це дасть змогу людині жити і відчувати себе людиною, а не бути просто прикованим до ліжка", - говорить завідувач кардіохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Володимир Пецентій.

Нирки пересадили одразу двом реципієнтам.

"Заздрю білою заздрістю Волині, яка змогла організувати в цей тяжкий час трупне донорство. Слава Богу, двоє пацієнтів, двоє молодих людей, перенесли трансплантацію нирки", - каже трансплантолог Микола Поляков.

Один із них - Сергій з Херсонщини. Уже чотири роки чоловік на гемодіалізі - це штучне очищення крові, коли нирки в людини не працюють. Чоловік розповідає, як почувається після операції.

"Краще, краще! Що сказати – вже встаю, виходжу, умиваюся, вже чищу зуби, частково себе обслуговую", - розповідає пацієнт з пересадженою ниркою Сергій Погорілий.

Одразу три органи від одного донора пересадили лікарі в Луцьку

Киянка Вікторія Євтушенко ускладнення на нирки отримала після перенесеного торік коронавірусу.

"Я дуже щаслива, чесно. У мене просто недавно був день народження. І я загадала бажання. І от буквально після дня народження мені зателефонували", - розповідає пацієнтка з пересадженою ниркою Вікторія Євтушенко.

Печінку пересаджувати одразу не стали. Аби зробити біопсію та остаточно визначити, чи вона придатна для трансплантації, її повезли до Києва. У медиків є лише 12 годин, аби пересадити орган.

Волинські медики сподіваються, що незабаром трансплантацію печінки робитимуть самі і не гаятимуть такий дорогоцінний час.

"Ми дуже серйозно займаємося, скрупульозно вивчаємо це питання. Думаю, що в найближчому майбутньому вона буде досягнута", - говорить медичний директор Волинської обласної клінічної лікарні Микола галей.

Усі пацієнти з пересадженими органами мають пройти тривалу реабілітацію. Медики кажуть, що операції пройшли успішно, є хороші шанси, що органи приживуться.

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