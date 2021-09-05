Одна з найкорисніших ягід: як в Україні вирощують обліпиху та за скільки продають

Одна з найкорисніших ягід: як в Україні вирощують обліпиху та за скільки продають

Попри специфічний смак, вона дуже корисна.

Кислувата на смак із дрібними кісточками: це - одна з найкорисніших ягід у світі. Бо має рекордний уміст вітамінів С, Е та В. Обліпиху ще називають ягодою довгожителів. Сезон її збору вже в розпалі. Що смачного можна приготувати з обліпихи та як вона допоможе зберегти молодість вашої шкіри, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 4 вересня.

Обліпиха: як вирощують

Неподалік Чернігова на двадцяти двох гектарах вирощують обліпиху.

Попри специфічний смак, вона дуже корисна, каже - агроном Федір Прима. З обліпихи роблять, зокрема, чай, олію та косметику. Саджанці замовляли в Латвії. У порівнянні з дикорослими, ці ягоди - в рази більші. Виявляється, без таких дерев урожаю чекати марно

Обліпиху підприємці висадили лише кілька років тому. Тож нині збирають пробний урожай - до шести кілограмів Ягід із кожного дерева.

А вже наступного сезону врожайність має сягнути півтори тонни з гектара. Продавати ягоди хочуть в Україні та за кордон. Якщо бізнес принесе бажаний прибуток, площу саду підприємці планують збільшити. Та займатися ще й перероблюванням ягід.

Обліпиха: ціни та що приготувати

Тим часом на ринках Івано-франківська обліпихою торгують уже кілька тижнів. Літрову банку Ягід продають у середньому по 70-сят гривень

Але попит на обліпиху - скаржаться - поки що невеликий. А дарма - кажуть дієтологи. Бо ж це - одна з найкорисніших ягід. Але свіжими ці ягоди можуть їсти не всі. Як варіант - приготувати з неї варення. Або ж заморозити, щоб узимку пити чай.

А харківський шеф-кухар Владислав Єрмаков. Й обіцяє навчити готувати з обліпихи не лише чай та варення. А й вишукані страви. Додавати ягоди можна, звісно ж, і до десертів. З морозивом, до прикладу, смакуватиме обліпиховий джем.

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Новини України: що можна приготувати з обліпихи та як вона допоможе зберегти молодість шкіри

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