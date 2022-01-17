Одна з найкрасивіших у Європі: у Києві розпочали демонтаж головної ялинки і різдвяних локацій

У рейтингу найкрасивіших київська ялинка посіла 13 сходинку між ялинками Італії і Польщі.
Свято віддаляється - у Києві сьогодні розпочинають демонтаж різдвяних локацій.
Першими розбиратиveть головну ялинку країни і ярмарок на Софійській площі.
Чи почалися вже роботи, йдеться у сюжеті ТСН. Ранок за 17 січня.
Демонтаж вже розпочали. Оскільки ялинка штучна, вона поїде відпочивати у величезний ангар.
Її визнали однією з найкрасивіших у Європі, вона посіла 13 сходинку між ялинками Італії і Польщі.
Ялинка була заввишки 31 метр – висотою з дев'ятиповерховий будинок. І щоб вона втрималась під поривами сильного вітру, всередину залили 20 тонн бетону.
До 23 січня ще працюватимуть ярмарки поруч з Аркою Дружби народів і на Контрактовій площі.
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