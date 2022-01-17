Одна з найкрасивіших у Європі: у Києві розпочали демонтаж головної ялинки і різдвяних локацій

Одна з найкрасивіших у Європі: у Києві розпочали демонтаж головної ялинки і різдвяних локацій

У рейтингу найкрасивіших київська ялинка посіла 13 сходинку між ялинками Італії і Польщі.

Свято віддаляється - у Києві сьогодні розпочинають демонтаж різдвяних локацій.

Першими розбиратиveть головну ялинку країни і ярмарок на Софійській площі.

Чи почалися вже роботи, йдеться у сюжеті ТСН. Ранок за 17 січня.

Демонтаж вже розпочали. Оскільки ялинка штучна, вона поїде відпочивати у величезний ангар.

Її визнали однією з найкрасивіших у Європі, вона посіла 13 сходинку між ялинками Італії і Польщі.

Ялинка була заввишки 31 метр – висотою з дев'ятиповерховий будинок. І щоб вона втрималась під поривами сильного вітру, всередину залили 20 тонн бетону.

До 23 січня ще працюватимуть ярмарки поруч з Аркою Дружби народів і на Контрактовій площі.

У Києві розпочинають демонтаж святкових містечок

Читайте також: