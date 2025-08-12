ТСН у соціальних мережах

Одна з областей України може стати пустелею: еколог шокував наслідками зміни погоди

В Україні спостерігається зміна клімату.

Пустеля

Через зміну клімату на Одещині може утворитись пустеля / © shutterstock.com

Одеська область через зміну клімату у майбутньому дійсно може стати пустелею. Проте поки невідомо, коли це відбудеться.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав еколог Олександр Соколенко.

Він зазначив, що через зростання температури повітря та зменшення опадів Одещина може стати пустелею.

«Ми не знаємо, коли це станеться, але це майже очевидний факт. Загальна температура не просто зростає, а зростання супроводжується зменшенням кількості опадів. Саме тому кліматологи вказують на можливість опустелювання», — зауважує експерт.

Нагадаємо, нове дослідження британських вчених свідчить, що потужна океанічна течія Гольфстрим почала слабшати ще 300 років тому, що робить повний кліматичний колапс значно ближчим.

