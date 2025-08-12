Одна з областей України може стати пустелею: еколог шокував наслідками зміни погоди

Через зміну клімату на Одещині може утворитись пустеля / © shutterstock.com

Одеська область через зміну клімату у майбутньому дійсно може стати пустелею. Проте поки невідомо, коли це відбудеться.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав еколог Олександр Соколенко.

Він зазначив, що через зростання температури повітря та зменшення опадів Одещина може стати пустелею.

«Ми не знаємо, коли це станеться, але це майже очевидний факт. Загальна температура не просто зростає, а зростання супроводжується зменшенням кількості опадів. Саме тому кліматологи вказують на можливість опустелювання», — зауважує експерт.

