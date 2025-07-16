"Одна з важких ночей для Вінниччини": в ОВА розповіли деталі про атаку

Ліквідація пожежі у Вінницькій області після атаки у ніч проти 16 липня / © ДСНС

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Вінницьку область у ніч проти 16 липня атакували 28 російських безпілотників. Зафіксовані кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури та пошкоджені житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Деталі ворожої атаки у ефірі 1+1 розповіла перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

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«Сьогодні була одна з важкий ночей для Вінниччини. 28 БпЛА здійснювали ворожу атаку на Вінницьку область. В нас є кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури. Станом на зараз на усіх об’єктах пожежа локалізована. На жаль, ми маємо 8 постраждалих осіб: 5 з них — з опіками, решта — травмовані. Зараз їм надається медична допомога. Двоє постраждалих в тяжкому стані, решта середньої ступені тяжкості», — розповіла Заболотна.

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Окрім того, на Вінниччині були пошкоджені житлові будинки. Один будинок зазнав значних руйнувань. У решті — пошкоджені покрівля, вибиті вікна. Зараз на усіх місцях працюють відповідальні служби.

Постраждалі через атаку на Вінниччину

Заступниця голови ОВА уточнила, що п’ятеро постраждалих — працівники атакованого підприємства, ще троє — сторонні перехожі.

«На жаль, інколи ми забуваємо про власну безпеку і відповідальність. Але, на щастя, навіть аналізуючи сьогоднішню подію, працівники підприємств під час тривоги знаходились в укритті. Це були нічні зміни. І тому, завдяки цьому, ми маємо таку невелику кількість постраждалих: тому що п’ятеро — на підприємстві, а троє — це сторонні перехожі, які в цей час знаходились біля влучання і тому вони зазнали ушкоджень», — розповіла Заболотна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕСЯТКИ ШАХЕДІВ АТАКУВАЛИ ВІННИЦЮ! КІЛЬКІСТЬ ПОРАНЕНИХ ЗРОСТАЄ!

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Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російська армія вкотре атакувала Україну безпілотниками та ракетою. Під ворожими ударами перебували Харків, Кривий Ріг, Вінниця та область. Зокрема, на Вінниччині було знищено близько 18 дронів, але сталися і влучання по об’єктах цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Загалом протягом ночі окупанти запустили по Україні 400 дронів та одну ракету «Іскандер». Сили протиповітряної оборони збили 198 безпілотників, однак були і «прильоти».