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Одна з версій - це вбивство: генпрокурор про розслідування загибелі Героя України Вадатурського

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Одна з версій - це вбивство: генпрокурор про розслідування загибелі Героя України Вадатурського

Фото: УНІАН

Правоохоронці розслідують загибель власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

Одна з версій слідства - це навмисне вбивство українського підприємця та його дружини. 

Про це 1 серпня в етері телемарафону сказав генпрокурор Андрій Костін. 

"Щодо загибелі власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського було розпочате досудове розслідування. Одна із версій - це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини. Це - одна із версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначено декілька експертиз, було опитано понад 50 свідків. Тривають слідчі дії", - сказав Костін. 

Нагадаємо, під час обстрілу окупантами Миколаєва 31 липня у своєму будинку загинув Герой України, аграрій Олексій Вадатурський. Разом із чоловіком в будинку перебувала його дружина Раїса. Вона теж загинула. 

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