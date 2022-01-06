Одні  вважають феєрверки частиною свята, інші від них гинуть: чому в Україні досі не відмовились від салютів

Законного механізму покарати тих, хто їх запускає - немає.
Фєрверки, салюти та петарди, які одні вважають розвагою - для тварин можуть стати смертю. Через гучні звуки та спалахи у новорічну ніч – чотирилапі лякаються, зриваються з повідців та губляться. Нерідко тварини потрапляють під колеса машин, забиваються у підвали - а потім місяцями оговтуються від стресу . Деякі від пережитого страху можуть навіть загинути.
Про те, чому від феєрверків на свята давно пора відмовитись і чому цього досі не зробили - 5 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Про заборону феєрверків, салютів та петард говорять щороку відтоді як закінчилася Революція Гідності та розпочалася війна на Сході. Є навіть указ президента від квітня 2014-го. Проте, чи забороняти піротехніку, кожна міська чи сільська рада вирішує індивідуально. Тож, уже восьмий рік салюти і феєрверки під забороною в більшості регіонів України, зокрема в Києві, Харкові, Львові, Запоріжжі на Донеччині. Але попри це, люди все одно запускають салюти - у дворах і навіть на центральних площах.
Законного механізму покарати тих, хто їх запускає - немає. Адже, незважаючи на указ президента, змін ні до Адміністративного, ані до Кримінального кодексу не вносили.
Отже, вже існує кілька електронних петицій із вимогою до президента - від заборони використання феєрверків до закриття магазинів, що їх продають. Якщо хоча б одна з них набере 25-ть тисяч голосів - її має розглянути президент. Щоправда, таку саму петицію реєстрували торік і вона набрала лише чотири тисячі голосів.
Зооактивісти кажуть, що вже підготували законопроєкт, який мав би регулювати піротехніку і наразі ведуть перемови з народними депутатами, щоби вони винесли його на розгляд парламенту.
"Йдеться про великі салюти і феєрверки, які не можуть приватними особами просто так запускатися. Від цього страждають усі Через якесь примарне уявлення зробити щось красиве на 30 секунд страждають усі", - говорить зоозахисник Олександр Тодорчук.
А поки що тварини, які в новорічну ніч лякаються піротехніки – сотнями зриваються з повідців та губляться. А якщо і повертаються до господарів - місяцями трусяться та не злазять з рук.
І все, каже зоопсихолог, через стрес. І скільки він триватиме - залежить від того, наскільки сильно налякався собака. За словами ветеринарів, довготривалі стреси в тварин можуть призвести до летальних випадків.
Не менший стрес переживають папуги, коти та гризуни. А дикі птахи й узагалі - масово гинуть.
Нагадаємо:
У Чернівцях після святкового салюту знайшли десяток мертвих пернатих. А в Італії торік їх загинули сотні – і через це там таки відмовились од святкових салютів.
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