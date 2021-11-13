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Одні засипають дорожню яму, інші - розривають: сусідський конфлікт у Києві, який набув розголосу в соцмережаХ

Одні засипають дорожню яму, інші - розривають: сусідський конфлікт у Києві, який набув розголосу в соцмережаХ

Водії сприйняли це невелике будівництво, на яке пішла тисяча гривень, схвально.

Житель столичної Куренівки, якому допекла яма в дорозі, вирішив власноруч її прибрати - купивши асфальтну суміш і залатавши вирву. Але в цей самий час на вулицю вийшла мешканка будинку і почала асфальт із вирви видовбувати і прибирати. У мережі ці кадри набрали вже тисячі переглядів.

Про те, чому деякі жителі вулиці вважають, що дорога й надалі повинна залишатися з ямами -  13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Денис, який допомагав ремонтувати дорогу каже, що водії сприйняли це невелике будівництво, на яке пішла тисяча гривень, схвально.

Але пробути  асфальт у ямі довго не встиг. Жінка його прибрала - але вночі баюру знову засипали.

"Я рятувала цю яму. Я дійсно її рятувала, бо це є єдиним бар'єром для зниження швидкості водіями", - твердить киянка Ольга Скотницька, яка відчайдушно розкопувала яму лопатою.

Новини Києва: сусідський конфлікт через дорожню яму набув розголосу в соцмережах

Новини Києва: сусідський конфлікт через дорожню яму набув розголосу в соцмережах

Разом із жителями вулиці розповідає - чому дорожню вирву не латають, а рятують. Мовляв, ця вулиця, як і всі довколишні в приватному секторі Куренівки ще кілька років тому була пішохідною зоною  - тут був знак, а на дорозі - лежачі поліцейські. Поруч інша, яким і йшов транзитний транспорт, але з початком будівництва метро там ледь можна розминутися.Тоді в приватному секторі зникли знаки "пішохідна зона" і лежачі поліцейські.

І транспорт пішов іще вужчою вулицею в приватному секторі. Тепер автомобілі утворюють затори і тут, та мають ділити дороги з дітьми.

А ще, кажуть жителі, виїхати з двору в годину пік - іще той квест. До столичної влади, кажуть, зверталися багато разів.

Обидві сторони конфлікту певні - реакція влади - лежачі поліцейські і знаки цю суперечку вирішили б.

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