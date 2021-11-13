Одні засипають дорожню яму, інші - розривають: сусідський конфлікт у Києві, який набув розголосу в соцмережаХ

Одні засипають дорожню яму, інші - розривають: сусідський конфлікт у Києві, який набув розголосу в соцмережаХ

Водії сприйняли це невелике будівництво, на яке пішла тисяча гривень, схвально.

Житель столичної Куренівки, якому допекла яма в дорозі, вирішив власноруч її прибрати - купивши асфальтну суміш і залатавши вирву. Але в цей самий час на вулицю вийшла мешканка будинку і почала асфальт із вирви видовбувати і прибирати. У мережі ці кадри набрали вже тисячі переглядів.

Про те, чому деякі жителі вулиці вважають, що дорога й надалі повинна залишатися з ямами - 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Денис, який допомагав ремонтувати дорогу каже, що водії сприйняли це невелике будівництво, на яке пішла тисяча гривень, схвально.

Але пробути асфальт у ямі довго не встиг. Жінка його прибрала - але вночі баюру знову засипали.

"Я рятувала цю яму. Я дійсно її рятувала, бо це є єдиним бар'єром для зниження швидкості водіями", - твердить киянка Ольга Скотницька, яка відчайдушно розкопувала яму лопатою.

Новини Києва: сусідський конфлікт через дорожню яму набув розголосу в соцмережах

Разом із жителями вулиці розповідає - чому дорожню вирву не латають, а рятують. Мовляв, ця вулиця, як і всі довколишні в приватному секторі Куренівки ще кілька років тому була пішохідною зоною - тут був знак, а на дорозі - лежачі поліцейські. Поруч інша, яким і йшов транзитний транспорт, але з початком будівництва метро там ледь можна розминутися.Тоді в приватному секторі зникли знаки "пішохідна зона" і лежачі поліцейські.

І транспорт пішов іще вужчою вулицею в приватному секторі. Тепер автомобілі утворюють затори і тут, та мають ділити дороги з дітьми.

А ще, кажуть жителі, виїхати з двору в годину пік - іще той квест. До столичної влади, кажуть, зверталися багато разів.

Обидві сторони конфлікту певні - реакція влади - лежачі поліцейські і знаки цю суперечку вирішили б.

Нагадаємо:

Наступного року у Києві розпочнеться ремонт Хрещатика . Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.

. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень. Раніше Кличко розповів, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій. За словами очільника міста, Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання