Одні засипають дорожню яму, інші - розривають: сусідський конфлікт у Києві, який набув розголосу в соцмережаХ

Водії сприйняли це невелике будівництво, на яке пішла тисяча гривень, схвально.
Житель столичної Куренівки, якому допекла яма в дорозі, вирішив власноруч її прибрати - купивши асфальтну суміш і залатавши вирву. Але в цей самий час на вулицю вийшла мешканка будинку і почала асфальт із вирви видовбувати і прибирати. У мережі ці кадри набрали вже тисячі переглядів.
Про те, чому деякі жителі вулиці вважають, що дорога й надалі повинна залишатися з ямами - 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Денис, який допомагав ремонтувати дорогу каже, що водії сприйняли це невелике будівництво, на яке пішла тисяча гривень, схвально.
Але пробути асфальт у ямі довго не встиг. Жінка його прибрала - але вночі баюру знову засипали.
"Я рятувала цю яму. Я дійсно її рятувала, бо це є єдиним бар'єром для зниження швидкості водіями", - твердить киянка Ольга Скотницька, яка відчайдушно розкопувала яму лопатою.
Разом із жителями вулиці розповідає - чому дорожню вирву не латають, а рятують. Мовляв, ця вулиця, як і всі довколишні в приватному секторі Куренівки ще кілька років тому була пішохідною зоною - тут був знак, а на дорозі - лежачі поліцейські. Поруч інша, яким і йшов транзитний транспорт, але з початком будівництва метро там ледь можна розминутися.Тоді в приватному секторі зникли знаки "пішохідна зона" і лежачі поліцейські.
І транспорт пішов іще вужчою вулицею в приватному секторі. Тепер автомобілі утворюють затори і тут, та мають ділити дороги з дітьми.
А ще, кажуть жителі, виїхати з двору в годину пік - іще той квест. До столичної влади, кажуть, зверталися багато разів.
Обидві сторони конфлікту певні - реакція влади - лежачі поліцейські і знаки цю суперечку вирішили б.
Нагадаємо:
- Наступного року у Києві розпочнеться ремонт Хрещатика. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.
- Раніше Кличко розповів, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій. За словами очільника міста, Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.
Читайте також:
- Українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки наразі ним можна заправитися
- Що буде з вартістю бензину найближчим часом: експерти озвучили прогноз
- У Києві на початку листопада зафіксували природну аномалію: фото
- Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище