“Одним днем війна не закінчиться”: Зеленський назвав умову швидкого завершення “гарячої стадії”

“Гаряча стадія” війни в Україні може закінчитись достатньо швидко, якщо обраний президент США Дональд Трамп буде сильний у своїй позиції, яка збігатиметься з позицією європейських партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву ексклюзивно для ТСН.

“Одним днем війна не закінчиться”, - наголосив він.

Необхідність спільної позиції нової адміністрації США та партнерів із ЄС та інших країн Європи, зокрема, Британії, Зеленський пояснив тим, що допомога, яку отримувала Україна від США та європейських партнерів минулого року була приблизно однаковою.

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“Я хочу, щоб вони [нова адміністрація США] чули ЄС, бо Україна хоче мати місце в ЄС”, - додав він.

Український лідер припускає, що невдовзі після інавгурації Дональда Трампа, яка відбудетьбся 20 січня, у нього відбудеться зустріч з новим президентом США. Про це, за його словами, Трамп сказав йому під час телефонної розмови.

Зеленський зауважив, що під час цієї розмови обраний президент США заявив, що для нього є пріоритетом закінчити війну в Україні і він буде це робити.

“Я думаю, після інавгурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати, уже розуміючи весь план. Безумовно, я б хотів, щоб цей план, який буде пропонувати президент Трамп, співпадав з нашим баченням. По іншому не може бути. Ми - Україна, це наша незалежність, наша земля і наше майбутнє”, - сказав президент.

Зеленський також припустив, що у Дональда Трампа будуть контакти з російською стороною.

“Я думаю, вони будуть вивчати багато різних деталей, хто на що готовий. Я думаю, це такий буде перший період. Від цього ми будемо будувати наступні кроки, які повинні призвести до припинення гарячої стадії війни. Це не буде означати, що війна повністю закінчилася, але закінчилася “гаряча стадія”, і це важливий крок вперед, щоб відновлювалося суспільство, життя”, - наголосив він.

Український президент зазначив, що подальше закінчення війни відбуватиметься дипломатичним шляхом.

“Для нас важливий справедливий мир, ми не хочемо нічого втрачати, але як воно буде, я не можу зараз сказати, тому що залежить багато від партнерів. Я розумію, що будемо робити ми, що від нас залежить”, - підсумував він.

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Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент України Володимир Зеленський зауважив, що просування російської окупаційної армії на сході дозволяє державам, які не є союзниками України, заявляти про необхідність замороження конфлікту. Тому Силам оборони України потрібно стабілізувати фронт уже в січні.

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