Одним заважають українські біженці, інших - спонсорує Кремль: які партії можуть отримають владу в Естонії

Більшість експертів переконані, що партія реформ Естонії матиме перше місце за результатами волевиявлення, питання лише в тому, з ким вона зможе сформувати коаліцію.

В Естонії тривають парламентські вибори. Хоча цілий тиждень можна було проголосувати електронно, та кожен, хто передумав, має змогу прийти сьогодні на дільницю особисто і зарахують тільки останній голос. До цих виборів прикута увага Західної Європи, адже немає певності, що передбачувана та надійна Кая Каллас зможе утримати прем'єрське крісло, йдеться в ТСН.

Ще ніколи від часів розколу Радянського союзу естонці не відчували війну настільки близько до власного порогу, як останній рік. Разом з поляками сами балтійські країни допомагають Україні найзавзятіше, адже для них небезпека очевидна, як нікому. Цієї неділі парламентські вибори покажуть, чи вдалося естонцям відбити не пряму, а гібридну атаку Кремля.

Зростання цін на комунальні послуги, відтак і загальне здорожчання життя по всій Європі - це передумова для того, аби більше голосів здобували популісти. Улюбленою в Естонії стала консервативна народна партія. “Ми не мейнстрім. Ми говоримо про речі, які, знаєте, не завжди політично коректні. Естонці дуже тривожаться через інфляцію, імміграцію, можливу війну з Росією чи російське вторгнення”, - каже голова партії Мартін Хелме.

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З Росією ця партія ніколи не пропонувала дружити, але саме її, як показують розслідування групи європейських журналістів, ще з минулих виборів 2019 року підтримували з Кремля. Давно підсанкційний Пригожин - голова ПВК “Вагнер” - спонсорував місцевих і засилав агентів з Росії, аби створювати в соцмережах помітну присутність. Цьогоріч один з російськомовних членів партії, який балотувався в депутати, узагалі обізвав президента України Зеленського наркоманом і заявив, що всю естонську допомогу Україні розкрадають. За це його, щоправда, негайно з партії попросили на вихід.

Заклики до миру - типовий російський гачок, який перекладається так: Україну треба негайно примусити перестати захищатися і визнати окупацію своєї землі. Під аналогічними закликами днями виходила на протести проросійська партія “Шор” у Молдові, до цього ж закликали нашвидкоруч зібрані демонстрації в Німеччині, Канаді та навіть Південній Кореї. Хоча сама консервативна народна партія Естонії такого не пропонує, та одне з їхніх основних гасел на цих виборах спрямовано проти України, а саме - проти біженців. “Естонія прихистила найбільшу кількість українських біженців на душу населення. Набагато більше, ніж будь-яка інша держава в Європі. Це надзвичайне навантаження для нашого бюджету, нашої житлової, освітньої, медичної системи, та всієї культури в цілому. Ми більше не можемо їх приймати”, - заявив Хелме.

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За останніми опитуваннями консервативна партія посідає друге місце, після партії прем’єрки. Це доволі стрімкий злет, якщо волевиявлення підтвердить рейтинги - це дозволить Мартіну Хелме боротися за місце прем’єра, адже наступний уряд в Естонії теж, як і нинішній, буде коаліційним. Серед іншого він засуждує і потужну військову допомогу Україні, стверджуючи, що тим самим Естонія спустошила свої склади і не зможе ефективно захищатися в разі, якщо Росія нападе. Прем’єрка Кая Каллас вже прямо звинувачувала його партію у підтримці пропаганди Кремля. “Їх підтримують все більше людей. Ми представляємо зовсім різні шляхи для історії. Для моєї партії - Естонія відкрита, розумна країна. А консерватори пропонують зосередитися виключно на власних проблемах, припинити допомагати Україні”, - каже вона.

Більшість експертів переконані, що партія реформ Естонії, яку очолює Кая Каллас, матиме перше місце за результатами волевиявлення, питання лише в тому, з ким вона зможе сформувати коаліцію і як ця коаліція виглядатиме. Поки що третє місце за опитуваннями посідає партія центристів, які завжди розраховували на хай і пасивний, але доволі чисельний російськомовний електорат.

У будь-якому разі, менш зручна для нинішньої влади коаліція - стане менш сприятливою для України, яка вже не зможе розраховувати на потужну всебічну підтримку від однієї з держав, яка на власному досвіді розуміє, що таке російська окупація.

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