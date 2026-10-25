«Одночасність дій США та РФ ризикована»: Зеленський пояснив, чи залишаються Штати союзником України

Володимир Зеленський / © ТСН

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Сполучені Штати залишаються важливим партнером України, а двопартійна підтримка Києва в американському Конгресі зараз сильніша, ніж протягом останніх півтора року. Водночас синхронність окремих дій Вашингтона та Москви створює серйозні ризики для української безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

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Чому Зеленський заговорив про ризик переходу США на бік Росії

Коментуючи свою попередню заяву в інтерв’ю Пірсу Моргану про те, що Україна не вистоїть, якщо Сполучені Штати офіційно перейдуть на бік Росії, президент пояснив, що мав на увазі небезпечний збіг дій Вашингтона та Москви.

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Зокрема, він звернув увагу на низку рішень американської сторони, які безпосередньо впливали на обороноздатність України.

«Одночасність дій, вона ризикована. Вона була виключно з боку американської сторони», — сказав Зеленський.

Серед них — послаблення санкцій проти Росії, обмеження роботи Starlink, ракетних можливостей України та доступу до американських розвідувальних даних.

За його словами, виникло побоювання, що це може бути лише початком подальшого послаблення санкційного тиску на Москву.

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Президент припустив, що наступними кроками можуть стати послаблення обмежень на російську хімічну продукцію та добрива. При цьому прихильники таких рішень можуть аргументувати їх необхідністю підтримати фермерів.

Також Зеленський звернув увагу на можливість зняття санкцій із російської газової продукції. У цьому контексті він провів консультації з європейськими партнерами, щоб з’ясувати, чи потребують вони додаткових постачань російського газу.

За словами президента, європейські представники не повідомили про нагальну потребу в додаткових обсягах газу.

«І також будуть казати, що Європі потрібно, тому я дуже швидко провів усі розмови з європейцями, кому конкретно з вас потрібен додатковий газ. І вони сказали, що „нам не потрібен зараз“, — пояснив глава держави.

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Що відбувається із замороженими активами Росії

Окремою темою переговорів із європейськими партнерами стало питання заморожених російських активів.

Зеленський розповів, що під час візиту до Брюсселя порушував цю тему, оскільки побоювався можливого блокування механізмів використання російських коштів.

Він провів окремі зустрічі з представниками Європейського Союзу, щоб з’ясувати, чи надходили від США сигнали щодо можливого розблокування російських активів і які інструменти захисту від такого сценарію має Європа.

Водночас президент запевнив, що наразі ситуація перебуває під контролем.

«Все нормально. Перше важливе, що ми це контролюємо. І воно точно заблоковано», — наголосив Зеленський.

Він додав, що зараз подальша доля цих активів залежить від Європейського Союзу та взаємодії європейських партнерів з Україною.

Чи зберігається двопартійна підтримка України у США

Відповідаючи на запитання, чи залишаються Сполучені Штати надійним союзником України, чи перетворилися на ситуативного партнера, Зеленський звернув увагу на підтримку Києва з боку обох американських партій.

За його словами, двопартійна підтримка України зараз сильніша, ніж була протягом останніх півтора року.

Президент пояснив це тим, що американські політики побачили несправедливість рішень, які впливали на можливості України захищатися від російської агресії.

Зеленський наголосив, що йдеться не про обмеження наступальних операцій української армії, а про можливість захищати власну територію та життя людей.

«Усі ці моменти, до речі, не про offensive operations, не про наступ. Усі моменти від розвідки до Starlink — це про можливості захиститися», — заявив глава держави.

Він також подякував американським демократам і республіканцям за підтримку України.

Раніше Володимир Зеленський відповів, що в документі, який Віткофф повіз Путіну, та чи готова Україна до обміну територій.

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