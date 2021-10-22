Одночасно на мотоциклі, балансовій дошці та чотирьох скейтах: циркач покаже фірмовий номер у 50 країн світу (відео)

Каскадер намагається побити світовий рекорд.
Португальський циркач Кевін Чавес розпочав світові гастролі, де хоче встановити рекорд: показати свій фірмовий трюк в 50 країнах.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Кевін виконує трюк на балансовій дошці та чотирьох скейтах і вся ця споруда разом із каскадером стоїть на сидіння мотобайку.
Чавес почав свій тур із Лондона, далі на черзі інші європейські столиці. Каскадер планував цей тур вже кілька років, однак вже кілька разів переносив через карантинні обмеження. Тепер сподівається, що все вийде.
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