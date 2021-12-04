Одночасно тверезий і п'яний: у справі експрокурора, який на смерть збив скутеристку - несподіваний поворот

Одночасно тверезий і п'яний: у справі експрокурора, який на смерть збив скутеристку - несподіваний поворот

Як у різних областях з одних зразків експерти отримали різні результати - тепер вивчатимуть слідчі та прокурори.

У справі експрокурора, який на смерть збив багатодітну матір на Рівненщині, стався несподіваний поворот. Кров підозрюваного на алкоголь досліджували два експерти у різних областях та отримали кардинально різні результати.

Цим приголомшені і прокурори, і адвокати, і експерти, адже тепер і самі стануть фігурантами кримінального провадження, 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, що експрокурор та адвокат Іван Скобух опинився під слідством через те, що насмерть збив багатодітну матір. Після того, як підозрюваний збив жінку на скутері, розповідали копи, він ще й намагався втекти. Свідки як один твердили, чоловік був п'яний. Не пив і не втікав, твердив сам підозрюваний.

На експертизу чекали майже два місяці. Тоді у Рівненському бюро судмедекспертизи це пояснювали відсутністю реактивів. Коли ж реактиви з'явилися – результат показав, що у підозрюваного в крові алкоголю не виявлено.

Та виявилося, що через резонансність справи слідчий з прокурором паралельно скерували відібрані зразки ще й у Львів. Там результат виявився геть іншим.

"У крові, сечі Скобуха виявлено етиловий спирт в кількості 0,8 проміле", - зазначив прокурор Олександр Макотринський.

Наразі, як у різних областях з одних зразків експерти отримали різні результати - тепер вивчатимуть слідчі та прокурори. Насамперед, підозрюють - це у Рівному допустили помилку, яка могла вплинути на розслідування.

Справа експрокурора: один з експертів виявив у крові підозрюваного спирт

Рівненська експертка Олена Прокопчук, яка безпосередньо робила дослідження, тим, що її результат протилежний львівському, каже приголомшена. Фахівчиня припускає, що можливо до лабораторій були доправлені різні зразки крові. Жінка запевняє, що з її зразків спирт не міг вивітритися, а у Львові з'явитися знікуди.

Коли зразки в бюро приймали – сама була у відпустці, каже експертка. Чи правда це, що коїлося зі зразками та як відбирали зразки - тепер з'ясовуватимуть слідчі. Провадження відкрили за введення в оману суду

А слідчі тепер чекатимуть на третю експертизу. Адже правдиві результати суттєво впливатимуть на суд: якщо підозрюваний був тверезий – йому загрожує умовне покарання. А якщо п'яний – до 10 років за гратами.

Тим часом самого Івана Скобуха суд відправив під домашній арешт.

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