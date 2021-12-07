Одного із постраждалих у ДТП маршрутки і фури під Черніговом досі не можуть впізнати

Для родин загиблих і постраждалих розгорнули штаби, де надають допомогу.

Смертельна аварія під Черніговом сталася сьогодні о восьмій ранку. Зіткнулися фура та маршрутка, кількість загиблих пасажирів спочатку складала одинадцять людей, потім ще одна людина померла в швидкій, ще один постраждалий - на операційному столі. За життя сімох, один з яких підліток, наразі борються медики.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Лікарі від прогнозів поки утримуються, адже легких пацієнтів тут немає. Стан усіх медики оцінюють як середній та вкрай тяжкий. Загалом потерпілих сім. 16-річний хлопець зараз у дитячій лікарні, а ще одна людина в обласній. Обох уже прооперували.

І п’ятеро людей у Чернігівській лікарні № 2, серед них і водій фури, його саме оперують. До лікарні потерпілих привезли близько десятої години ранку.

Натепер не вдалося встановити особу ще одного з них. Зараз сюди саме приїхали родичі, які й мають опізнати.

На базі цієї лікарні Чернігівська Облдержадміністаці розгорнула оперативний штаб. Тут працюють психологи. Вони, зокрема, надають допомогу родичам потерпілих. Зараз вони в складному психологічному стані. Іще один штаб мають розгорнути поблизу моргу, куди звозять тіла загиблих.

Нагадаємо, що спершу повідомляли про 11 загиблих. Згодом число жертв зросло до 13. Одна людина померла в кареті швидкої, травми були несумісні із життям. Ще одна під час операції. Усі вони - це пасажири та водій рейсового автобусу. Відомо, що маршрутка їхала з села Борзни до Чернігова. Вантажівка рухалася у зворотньому напрямку. Попередньо, водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Ця траса дуже завантажена, нею часто їздять вантажівки. І це вже не перша подібна аварія на цій дорозі. 10 років тому неподалік місця сьогоднішньої ДТП теж зіштовхнулася фура та мікроавтобус. Тоді загинули десятеро людей.

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