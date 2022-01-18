Одного з ймовірних вбивць 11-річного хлопчика на Запоріжжі взяли під варту, другий ще чекає на суд

Імовірно, кажуть правоохоронці, Максим знав своїх кривдників.

На Запоріжжі одному з підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика вже обрали запобіжний захід, другому - оберуть найближчим часом.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У селі Радивонівка, на подвір’ї одного з підозрюваних, знайшли тіло вбитого Максима. Тіло дитини було у підвалі, в поліції кажуть, саме тут тримали хлопчика. Видно, що будинок доглянутий, тут стоять вулики, бігає собака.

Як кажуть місцеві, погреб, в якому тримали, а згодом вбили і закопали хлопчика, розташований у невеличкій споруді. Там його і знайшли правоохоронці. Звідки отримали інформацію, що саме тут зникла дитина, не розголошують.

Максим Самофалов зник ще 5 місяців тому з села Якимівка, він вчився у тамтешній школі-інтернаті. В поліції кажуть, що його викрали, а згодом вбили. У цьому підозрюють двох чоловіків. Обидва живуть у Радивонівці. Щодо мотивів вбивства, вони остаточно невідомі, слідчі розглядають кілька версій. Одна з них - хлопчика викрали, аби познущатись над ним. Імовірно, кажуть правоохоронці, Максим знав своїх кривдників.

Журналісти ТСН поспілкувались із місцевими мешканцями. Максима тут вони ніколи не бачили. Про підозрюваних у злочині, теж не багато знають.

Нагадаємо, що Максим Самофалов зник ще у серпні минулого року, а напередодні знайшли тіло дитини. У вбивстві підозрюють двох чоловіків, є відомості, що вони викрали хлопчика, і перш ніж занапастити - два тижні тримали у підвалі.

Підозрюваних затримали їх в одній з квартир Запоріжжя. Напередодні одному з них обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Другому обиратимуть сьогодні протягом дня.