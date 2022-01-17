Змушували ковтати цигарки, били, обливали водою: як покарають зграю підлітків-катів, які знущалися над хлопцем під Запоріжжям

Змушували ковтати цигарки, били, обливали водою: як покарають зграю підлітків-катів, які знущалися над хлопцем під Запоріжжям

Визволити хлопчика вдалося лише батькам, які абсолютно випадково дізнались, де перебуває їхній син.

На Запоріжжі 9-класника заманили у будинок до колишнього однокласника. А потім 6 підлітків кілька годин били його, принижували та вимагали гроші. Урятували дитину батьки, які почали шукати сина ввечері. Його забрали майже непритомного у шоковому стані. Зараз потерпілий у лікарні, двоє його кривдників затримані.

Як повідомляється 17 січня у сюжеті ТСН.19:30, під час слідства з'ясувалося – дитину піддавали ще й сексуальним домаганням.

Того дня, згадує мама, сину зателефонувала дівчина і запросила на прогулянку. Коли стемніло - хлопець не повернувся й батьки почали його шукати. Підлітка знайшли за кілька годин в будинку колишнього однокласника.

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"Не знаю, що б вони з ним зробили, якби я не приїхала. Було 7 людей. І хлопці, і дівчата. Мені його вивели. Вигадали казку, що його знайшли.... На тілі Єгора опіки від цигарки. Його змушувати ковтати сигарети, що горять. Примушували роздягатися, на вулицю виводили та холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали. Я одразу викликала швидку та поліцію. Усі приїхали оперативно", – розповідає мама Єгора, Ганна Скачкова.

Всі катування підлітки знімали на відео, але через надмірну жорстокість кадрів поліція їх не поширює. Зараз Єгора обстежують лікарі.

Загалом над хлопцем знущалися шестеро підлітків. Наймолодшому – 12, старшому – 15 років. Саме він живе у будинку, де все сталося. Сусіди кажуть: батьки Славіка розлучилися і переїхали до Запоріжжя, а сам хлопець вже кілька років проживає тут один. Хлопець має чималі проблеми з поведінкою, а у будинку – щовечора компанії, вгамувати які сусідам не вдається.

Чому 15-річний підліток жив сам без батьківської опіки нині встановлюють правоохоронці й соцслужби. Його і ще одного хлопця поліція затримала, особи усіх інших - встановила. Батьки Славіка на звязок не виходять, а мати іншого затриманого визволяти сина не збирається.

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"Що заробив нехай те й одержує. На адвоката у мене немає грошей", - говорить мати нападника Олена Масаликіна.

Тим часом у поліції відкрили провадження за фактом катувань. Згодом, коли вивчили відеодокази, додали до обвинувачень ще розбій та сексуальне насильство. У Кушугумській громаді, шокованій тим що трапилося, розглядають можливість комендантської години для неповнолітніх.

Батьки ж потерпілого вимагають, аби до відповідальності притягли усіх, хто брав участь у знущаннях над їхньою дитиною. У справі фігурують три хлопця та три дівчини. Затриманим запобіжний захід обиратимуть вже 18 січня.

В Запорізькій області 6 підлітків кілька годин били 9-класника, принижували та вимагали гроші | Новини України

Нагадаємо:

У Запоріжжі банда підлітків улаштувала розправу над трьома школярками. Увечері на шкільному стадіоні їх катували майже півтори години. А найактивнішу участь у знущаннях над однолітками взяли дівчата. Попри численні травми, правоохоронці відкрили провадження лише за легкими тілесними ушкодженнями.

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