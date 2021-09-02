Одноразове добровільне декларування: повна інструкція та відповіді на всі запитання

Від 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

Володимир Зеленський підписав закони, що запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності.

ТСН.ua розповість деталі та основні особливості одноразового добровільного декларування.

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Так, закон дозволяє українцям легалізувати свої статки. Узаконити їх можна, сплативши податки - 5% за активи, розміщені в Україні, 9% - за те, що зберігається за кордоном. Не потребують декларування житло, якщо воно єдине, та заощадження, менші за 400 тисяч гривень. Також не слід непокоїтись тим, хто отримує зарплати "в білу", тобто вже сплатив податки. Другий закон дозволяє громадянам уникнути відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Уникнути відповідальності зможуть громадяни, які вкажуть активи у декларації та сплатять збір.

Коли декларуємо

Як розповіли у Державній податковій службі України, декларуємо від 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Збір з одноразового добровільного декларування – це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом від вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору та відображається ним в декларації.

Хто може задекларувати свої активи

Фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті особи;

Фізичні особи не-резиденти України, що на момент отримання об'єкту декларування були резидентами і які були чи є платниками податків.

Об'єкти декларування

Нерухоме майно: земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, об'єкти нежитлової нерухомості;

Рухоме майно: транспортні засоби та інші самохідні машини та механізми, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби;

Валютні цінності: банківські метали крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта, іноземна валюта (крім коштів у готівковій формі), права грошової допомоги, кошти, позичені третім особам за договором позики;

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Інші об'єкти: частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статуту юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери, фінансові документи (визначені законом), права та отримання дивідентів або відсотків, пам'ятні банкноти та монети.

Активи, що не потребують подання декларації

Нерухоме майно , що перебуває на території України. Квартира або квартири, загальна площа яких не перевищує сукупно 120 кв. м ; житловий будинок або будинки, зареєстровані в Україні, загальна площа яких не перевищує 240 кв. м . Або житловий будинок незавершеного будівництва, що не перевищує 240 квадратних метрів, за умови наявності права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;

, що перебуває на території України. Квартира або квартири, загальна площа яких не перевищує сукупно ; житловий будинок або будинки, зареєстровані в Україні, загальна площа яких не перевищує . Або житловий будинок незавершеного будівництва, що не перевищує 240 квадратних метрів, за умови наявності права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення; Об'єкти нежитлової нерухомості . Нежитлові будинки некомерційного призначення, та (або) нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрів.

. Нежитлові будинки некомерційного призначення, та (або) нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрів. Земельні ділянки . В межах норм безоплатної передачі, визначеної статею 121 Земельного кодексу України.

. В межах норм безоплатної передачі, визначеної статею 121 Земельного кодексу України. Транспортні засоби . Один транспортний засіб особистого некомерційного використання.

. Один транспортний засіб особистого некомерційного використання. Інші активи. Активи, крім зазначених, сумарна вартість яких не перевищую 400 тисяч гривень станом на дату завершення періоду одноразового добровільного декларування.

Ставка збору

Загальна ставка - 5%. За активи, розміщені в Україні;

Закордонні активи - 9%.

Актив у вигляді ОВДП - 2,5%.

Кому заборонено подавати декларацію

неповнолітнім та недієздатним особам;

особам, що у період від 2005 року подавали декларацію відповідно до антикорупційного законодавства;

особам, до яких застосовані спеціальні економічні та інші заходи (санкції).

Як подати декларацію

безпосередньо декларантом;

в електронній формі;

через електронний кабінет платника.

Вже 1 вересня 2021 року подати декларацію можна за посиланням. Поки що сторінка перебуває у розробці.

В декларації відображаються

відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні данні громадянина України);

відомості про об’єкти декларування, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них (наприклад, дані про вид, розмір та валюту активу, класифікацію банківських металів);

відомості про об'єкти декларування із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема місцезнаходження або місце зберігання;

самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збирання з одноразового добровільного декларування;

ставка та сума збору з одноразового добровільного декларування.

В декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. У разі якщо об'єкти рухомого або нерухомого майна отримуються декларантом у спадок або як дарунок від члена сім'ї першого або другого ступеня споріднення, то обов'язку щодо подання одноразової добровільної декларації у такого платника податків не виникає за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

Відомості, які зазначені декларантом у одноразовій добровільній декларації не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, крім випадків, встановлених законодавством.

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Телефон для інших запитань: 0 800 501 007.

Нагадаємо, які зміни очікуються в Україні від 1 вересня 2021 року. Як почнеться навчальний рік, нові тарифи і як отримувати пенсію.

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