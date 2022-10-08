"Однозначно, є паніка": мешканці півострова про "бавовну" на Кримському мосту

Після масштабної пожежі та вибуху на Керченському мосту мешканці півострова, які проживають в сусідніх населених пунктах, вважають, що незабаром почнеться звільнення Криму.

Про це вони розповіли ТСН.ua.

"Одні називають це звільненням, інші трактують це не як військове вторгнення ЗСУ. Однозначно, є паніка. Наприклад, мої знайомі чомусь не придумали нічого кращого, ніж зателефонувати своїм родичам на материкову Україну та сказали спалити російський паспорт. Однозначно і те, що багато кримчан вважають вибух справою українців. Але такого, щоб поки хтось тікав через це - особисто я не бачу. Можливо, тільки росіяни, які приїхали відпочити під час бархатного сезону", - повідомив на умовах анонімності один з мешканців Криму.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про вибух на Кримському мосту, який спричинив масштабну пожежу. Російська влада заявила, що спалахнули сім цистерн із паливом із залізничного складу, крім того, обрушилася частина дорожнього полотна.

Після вибуху на Кримському мосту окупанти вирішили не продавати мешканцям товарів першої необхідності більше трьох кілограмів в одні руки, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

Однак в окупаційній адміністрації Криму запевняють, що запасів товарів першої необхідності на півострові вистачить терміном до 55 діб, а причин для підвищеного попиту нібито немає.

Тим часом "Российские железные дороги" (РЖД) оголосили про зупинення залізничного сполучення між тимчасово окупованим Кримом і Росією — всі потяги на півострів скасовано, також припинено продаж квитків на цей напрямок.

А російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що на автозаправках у Криму утворилися великі черги. Російська влада вже розпочала роботу з підвезення палива на півострів і запевняє, що Крим "повністю забезпечений" бензином і дизельним паливом, а запасів вистачить щонайменше на 15 днів.

Довідка:

Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік Росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього Росія перекидає підкріплення своїй армії.

Росіяни в Криму відкрили наполовину готовий Керченський міст

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