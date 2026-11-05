"Одних слів недостатньо": Зеленський пояснив, чому в Києві найскладніша ситуація зі світлом

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Київ опинився в найскладнішій ситуації серед усіх регіонів як за кількістю російських обстрілів, так і за якістю підготовки місцевої влади до наслідків атак.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів кореспондентці ТСН Олені Черняковій.

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Що погіршує ситуацію зі світлом у Києві

За словами Володимира Зеленського, російські війська свідомо завдають ударів по мережах, щоб перерізати зв’язок між загальною генерацією електроенергії та споживачами. Через ці пошкодження Київ фізично не може отримувати та споживати необхідний обсяг електрики.

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Президент розповів, що чиновники щодня проводять наради й контролюють ремонти. Крім того, прем’єру та міністру енергетики доручили залучити до цієї роботи керівництво Києва та водоканал.

«Все має працювати не так. Вони повинні працювати більше, швидше. Якщо треба міняти менеджмент водоканалу — хай міняють. Одних слів, що ми готові, ми будемо працювати 24/7, недостатньо», — наголосив Володимир Зеленський.

Також він згадав інцидент із перекриттям дороги жителями одного з районів Києва через тривалу відсутність світла. Після втручання правоохоронців ремонтні бригади оперативно направили на об’єкт.

«Поліцейські спрацювали, вони дуже швидко з’єднались з цими групами, з електриками. Всіх привели на об’єкт, все запрацювало. І що народ? Народ розійшовся, і слава Богу, тому що перекривати (дорогу — ред.) — це точно не шлях. Але, з іншого боку, люди розійшлися, чому? Тому що вони побачили, що всі на місці і працюють», — зазначив президент.

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Володимир Зеленський подякував усім ремонтним командам за роботу, проте закликав посадовців та служби не розслаблятися в умовах війни.

Ситуація з електроенергією в Києві — останні новини

Нагадаємо, мешканці Оболоні та Академмістечка вийшли на дороги через відключення світла. Так, на вулиці Йорданській жителі одного з будинків заявляють, що залишаються без нормального електропостачання уже майже п’ять діб.

Раніше ми писали, Києві поступово відновлюють водопостачання після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру. Комунальники нормалізують тиск у мережі та повертають воду до районів, де виникли перебої.

До слова, експерт прогнозує, що навіть у найбільш несприятливих умовах планові обмеження електропостачання в столиці не перевищуватимуть 12 годин на добу.

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