Одразу п'ять нацгвардійців одружилися у Києві зі своїми коханими, а після цього вони йдуть на війну

Одразу п'ять нацгвардійців одружилися у столиці зі своїми коханими. Неймовірну церемонію для українських захисників організували волонтери в одному зі столичних торгівельних центрів. Молодята зізналися, що відкладали весілля то через "ковід, то через війну.

Як відбувалася унікальна весільна церемонія – у сюжеті ТНС.

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Організувала свято для молодят волонтерка Тетяна Савіцька. Вона розповіла, що це "те маленьке, що вони можуть зробити для наших захисників".

Дарувати емоцію молодятам приїхала співачка Роксолана. Зірка пригадала, що коли їй запропонували бути на церемонії, вона, не задумуючись, погодилася.

Одна із пар - Юрій та Наталя. Хлопець розповів, що добивався прихильності Наталі 8 місяців, коли ж вона погодилася вийти за нього заміж, але потім почався коронавірус, потім - війна. Вони порадилися і сказали один одному, що немає чого тягнути далі, час створити сім'ю.

Деякі із нацгвардійців навіть встигли побувати на фронті. Десятки привітань, побажань і навіть настанов від командирів, але головні слова промовили самі молодята. Вони пообіцяли один одному бути разом і в горі, і в радості. Єдине, що повноцінного медового місяця у жодної пари не буде. Чоловіки військові і відлучатися зі своїх частин надовго не мають право.

Якщо ви плануєте 2023 року зв'язати свою долю з коханою людиною, вам знадобиться календар весіль. ТСН.ua розповідає, в які дні можна вінчатися 2023 року.

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