Одразу показала фото сина: історія дружини оборонця "Азовсталі", яка дочекалася його з полону

Крім дружини, на повернення бійця чекав його дворічний син – дитині було лише вісім днів, коли батько поїхав на ротацію.

Довгоочікуване повернення! Дружина оборонця "Азовсталі" розповіла про першу зустріч із чоловіком після двох років надій та боротьби. Про те, що її найріднішого обміняли, жінка дізналася з смс-повідомлення. Спершу не повірила, допоки не почула його голос наживо.

Про усі деталі щемливої зустрічі дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.ua.

Довгоочікувана зустріч!

Два роки молитов і сподівань, і врешті така довгоочікувана зустріч стала реальністю! Під час останнього обміну військовополоненими, який відбувся напередодні, 17 липня, з російського полону до України повернувся нацгвардієць Ігор Горцукевич із Кривого Рогу. Його дружина Анастасія розповіла "Суспільному", що чекала на чоловіка протягом двох років. За її словами, про те, що чоловіка обміняли, дізналася з смс-повідомлення. Спершу не повірила, допоки не почула його голос наживо. Одразу після цього жінка вирушила до реабілітаційного центру, у якому наразі перебуває Ігор:

"Спочатку я хочу його обійняти і повірити, що він вже дійсно зі мною, що він вдома".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одразу показала йому фото сина! Неймовірна історія дружини оборонця “Азовсталі”, яка дочекалася!

Жінка регулярно приходила на мирні акції

Анастасія щотижня виходила на мітинги, аби нагадати про те, що її чоловік та ще сотні захисників Маріуполя перебувають у полоні. Вона щонеділі виходила на мирні акції, аби полонені повернулись додому. Жінка наголосила, що буде і далі ходити на мітинги, але вже разом з чоловіком, доки не повернуть усіх наших хлопців.

Анастасія на акції за повернення з полону українських захисників

Жінка до останнього не вірила, що це її чоловік!

Коли нарешті зустрілася з чоловіком, Анастасія спочатку не повірила, що він уже поруч із нею:

"Коли приїхала до нього, до останнього не вірила, що це мій чоловік. Він мене обійняв і я просто розплилася в його обіймах. Мене переповнювали сльози та радість".

На повернення батька чекав дворічний син!

Нацгвардієць потрапив у полон у травні 2022 року. До того часу він тримав оборону "Азовсталі". Крім дружини, на повернення бійця чекав його дворічний син. Коли Ігор поїхав на ротацію, дитині було лише вісім днів.

"Нас відвели в іншу кімнату, де ми змогли поспілкуватися. Я одразу показала йому фото нашого сина і просто нарешті подивилася йому в очі. Це неможливо пояснити словами", – розповіла Анастасія.

Скільки жителів Дніпропетровщини повернули?

Крім Ігоря, під час останнього обміну додому повернулися ще вісім жителів Дніпропетровщини, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак:

"Ще 8 мешканців Дніпропетровщини повернули з російського полону. Вони з Новомосковського, Павлоградського, Дніпровського та Криворізького районів. В цілому під час цього обміну звільнили 95 захисників – зі Збройних сил та Нацгвардії, прикордонників. Щоб вони знову ступили на рідну землю, неймовірних зусиль доклала команда президента Володимира Зеленського. Дякую їм за це. Наші – вдома".

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Деталі про обмін полоненими 17 липня

17 липня стало ще одним зі щасливих і світлих днів у нашій історії. Цього дня додому вдалося повернути 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, 7 бійців з сил Територіальної оборони, 5 прикордонників, 2 з Державної спеціальної служби транспорту і оборонця із добровольчого формування територіальної громади. На наступних кадрах – перші миті захисників після повернення на рідну землю.

Це 54-ий обмін полоненими

Це вже 54-й обмін військовополоненими. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них 13 – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на Донецькому напрямку, по дев’ятеро – на Луганському та Запорізькому, по троє – на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

На ці кадри неможливо дивитися без сліз – перші емоції українських захисників після повернення на Батьківщину.

Найперше, що роблять захисники, – телефонують рідним.

Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них перебували в полоні країни-агресорки від 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

Скільки загалом полонених вдалося повернути?

Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3 405 людей. Перед цим, під час 53-го обміну 25 червня, додому вдалося повернути 90 українців. На рідну землю повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не тільки. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонівців. Серед тих, хто повернулися, були і 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з "Азовсталі". Також повернулися 5 бійців НГУ, які на початку вторгнення несли варту на ЧАЕС. Тоді звільненню українських військових теж сприяли Об'єднані Арабські Емірати.

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