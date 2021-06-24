Одружений та має двох дітей: стало відомо, ким є підозрюваний у вбивстві і підпалі в Білогородці

Одружений та має двох дітей: стало відомо, ким є підозрюваний у вбивстві і підпалі в Білогородці

Прокуратура просить суд узяти його під варту без права на заставу.

Сьогодні в Києво-Святошинському суді затриманому за вбивство в Білогородці Романові Курду обирають запобіжний захід. Його захисник заявив, що чоловіка тримали без їжі та води 30 годин і начебто змушували зізнатися в злочині.

Про це 24 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Прокуратура просить суд узяти його під варту без права на заставу.

Уже відомо, що підозрюваному 43 роки, він уродженець Керчі, одружений, має двох дітей.

Новини України: в суді обирають запобіжний захід підозрюваному у підпалі 5-поверхівки в Білогородці

Як повідомлялося, 21 червня, 40 людей залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Згодом поліція встановила, що у загиблого було перерізане горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем та вирізане серце. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває наразі в СІЗО. Цей чоловік - моряк. Він 1978 року народження.

Поки правоохоронці шукали вбивцю, він за усім спостерігав і навіть потрапив на камеру ТСН. Майже два дні чоловік приходив на згарище і спілкувався з потерпілими.

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