Одружений та має двох дітей: стало відомо, ким є підозрюваний у вбивстві і підпалі в Білогородці

Прокуратура просить суд узяти його під варту без права на заставу.
Сьогодні в Києво-Святошинському суді затриманому за вбивство в Білогородці Романові Курду обирають запобіжний захід. Його захисник заявив, що чоловіка тримали без їжі та води 30 годин і начебто змушували зізнатися в злочині.
Про це 24 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Прокуратура просить суд узяти його під варту без права на заставу.
Уже відомо, що підозрюваному 43 роки, він уродженець Керчі, одружений, має двох дітей.
Як повідомлялося, 21 червня, 40 людей залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Згодом поліція встановила, що у загиблого було перерізане горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем та вирізане серце. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває наразі в СІЗО. Цей чоловік - моряк. Він 1978 року народження.
Поки правоохоронці шукали вбивцю, він за усім спостерігав і навіть потрапив на камеру ТСН. Майже два дні чоловік приходив на згарище і спілкувався з потерпілими.