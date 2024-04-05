"Шлюб" зі зниклим безвісти бійцем: працівницю РАЦСу звинувачують у цинічній афері на 100 тис. грн на місяць

Військовослужбовець нібито одружився вдруге, а через місяць зник безвісти. Тепер його дружина отримує його виплати - 100 тисяч гривень щомісяця, але до суду подала колишня дружина військового, яка переконує - новий шлюб фіктивний.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірина Коваленко.

Що каже колишня дружина зниклого безвісти військового

У Дніпровському суді Києва уже пів року триває підготовче засідання. Заявниця – Ольга, колишня дружина військового. Навпроти Яна Біднюк - нова дружина з адвокаткою. Ім’я військового ми спеціально не називаємо, бо є вірогідність, що це може йому зашкодити. Чоловік - у списку зниклих безвісти.

"Свою історію нам спочатку розповіла Ольга. Саме вона звернулася В редакцію ТСН - мовляв, у її ексчоловіка з’явилася нова дружина. І тепер, після того, як він зник безвісти, вона отримує його бойові – 100 тисяч гривень щомісяця. Начебто, все логічно. Але ми почали розбиратися у цій справі – і виявили чимало цікавих деталей.", - каже кореспондентка ТСН Ірина Коваленко.

За словами Ольги, цей шлюб не міг бути укладеним, бо чоловіка фізично не було ні в Києві, ні в РАГСі. У родині про другу дружину нічого не чули і не розуміють, як так могло статися. Згадують, як це було у перший раз.

Ольга, колишня дружина військового

Ольга із чоловіком прожили разом 4 роки. Народили доньку. І навіть після розлучення Ольга була постійно на зв’язку з батьками колишнього чоловіка, адже вони спілкувалися з онучкою. Коли у вересні 2022 року чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі Бахмута, з рідних Ольга була першою, кому про це повідомили.

Ольга та її ексчоловік

Яка позиція дружини військового

Перші місяці Ольга, як опікунка неповнолітньої доньки зниклого безвісти бійця, отримувала його бойові - 100 тисяч гривень на місяць. Аж раптом, в травні 2023 року надійшло сповіщення з військової частини - виплати її ексчоловіка тепер отримує інша людина – нова дружина Яна Біднюк.

Яна Біднюк

У цій частині історії багато запитань, на які пані Яна не відповідає. Чому про зникнення сповістили колишню дружину, чому про виплати вона згадала за півроку після цього. І чому, окрім свідоцтва про шлюб, немає інших доказів, що вони були разом. Принаймні, спільних фото хоча б із РАЦСу.

Згідно зі свідоцтвом, шлюб оформлений у Києві на початку серпня, за півтора місяці до зникнення. За словами адвокатки Яни Біднюк, чоловік її клієнтки на момент розпису перебував у відпустці. Проте цього наказу суду і досі не надали.

Позиція батьків військового

За збігом обставин, РАЦС, де укладений шлюб, якраз навпроти будинку, де мешкають батьки бійця. Вони про новий шлюб нічого не знають. Та вважають, якщо син був так близько, обов’язково б їх провідав.

За запитом батька зниклого безвісти воїна до військової частини, де служив син, надали довідку: "В період із 25.02.2022 по 13.092022 військовий рапорт на щорічну основну відпустку не подавав та у відпустці не перебував, рапорт на відпустку за сімейними обставинами у зв’язку з укладанням шлюбу також не подавався. У цей самий період до медичної роти військової частини не звертався, на стаціонарному лікуванні не перебував".

Довідка із військової частини

У РАЦСі відмовились коментувати справу

Ми звернулися із запитом у Дніпровський РАЦС столиці - саме там одружувалися Яна Біднюк і нині зниклий боєць. Надавати будь-які коментарі щодо цього шлюбу - там відмовилися. Для 40-річної Яни Біднюк це - був перший офіційний шлюб і колись вона працювала саме у цьому РАЦСі. А нині - вже у центральному.

Колишня начальниця Яни – Оксана Воротнікова – керівниця Дніпровського РАЦСу, відмовляється відповідати на будь-які запитання ТСН.

Пані Ольга впевнена - підпис у РАЦСі її колишній чоловік не ставив. Адвокатка показує нам почеркову експертизу, яку зробили у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, там підпис зроблений іншою особою.

Як пояснили нам в київській прокуратурі, цю експертизу з боку заявниці можуть долучити до справи. Але основною є експертиза слідства. Яку теж проводили. Навіть двічі.

Що кажуть у прокуратурі

"Перша експертиза, яка була призначена судово-почеркознавча, вона засвідчила, що підпис зроблений саме військовослужбовцем. Зразки для експертизи надані якраз заявницею колишньою дружиною військовослужбовця. У подальшому було назначено ще одну експертизу, яка засвідчила, що підпис на документі не ним, а іншою особою", - каже речниця Офісу генерального прокурора та прокуратури м. Києва Надія Максимець.

Отже наразі призначили ще одну, комісійну експертизу, а ще збираються провести низку слідчих дій та допитів, які досі не були проведені слідчим.

"Невдовзі судові засідання у цій справі почнуться по-суті. За ними ТСН пильно стежитиме. Адже військовослужбовців в Україні багато і йдеться про немалі державні гроші. А поки ми готували сюжет, українцям тепер можна укладати шлюб онлайн. Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник РАЦСу, а документи вони засвідчать Дія.Підписом. Така послуга, кажуть у Кабміні, особливо актуальна наразі для військових, які захищають Україну", - каже кореспондентка ТСН.

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Нагадаємо, шахраї виманили у киянина 1,7 млн грн, погрожуючи "мобілізацією".

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