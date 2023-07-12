"Одружусь хоч на бабусі": ухилянти від мобілізації тестують новий метод втечі за кордон (фото)

Жінки з обмеженими можливостями пропонують укласти шлюб тим, хто хоче виїхати з України.

Після того, як прикордонники повідомили, що в пункті пропуску "Старокозаче" не дозволили виїхати за кордон 32-річному українцю, одруженому на 56-річній жінці з інвалідністю та з’ясували, що їхній шлюб був укладений лише заради перетину кордону, виявилось, що в Україні розгортається ціла "індустрія" шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають обмежені фізичні можливості. Згідно закона, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відсрочку від мобілізації.

Як з’ясував ТСН.ua, в соцмережах наразі створені спільноти, де розміщені об’яви з пропозиціями укласти фіктивний шлюб для виїзду військовозобов’язаних за кордон. За укладання такого шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має обмежені можливості пропонується від 8 тис. грн. до 20 тис. грн.

Шукають літніх жінок і не тільки

Інколи автори об’яв в пошуках дружини для виїзду звертаються в соцмережах доволі емоційно. Наприклад, один з киян вночі на початку липня написав в профільній спільноті, що шукає дівчину або бабусю для одруження.

Скріншот. Киянин шукає літню жінку з інвалідністю, щоб отримати право виїхати за кордон

Скріншот. Один з користувачів соцмереж написав, що терміново шукає дружину з першою або другою групою інвалідності для виїзду за кордон

Серед об’яв є і такі, де жінок з обмеженими можливостями шукають жінки. Як виявилось, це вони роблять, щоб допомогти своїм коханим виїхати за кордон.

Скріншот. Інколи жінок з інвалідністю шукають жінки для своїх військовозобов'язаних

Скріншот. Серед пропозицій є і такі, коли фіктивний шлюб пропонують жінки з психічними відхиленнями

Документи підозрілих на кордоні перевіряють ретельніше

"Питання не в різниці у віці подружжя. Прикордонники ретельно перевіряють умови виїзду, - розповів в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. – В цьому випадку (на пункті пропуску "Старокозаче" - Ред.) було підозрілим те, що шлюб був укладений в день перетину кордона. Крім цього, було встановлено, що цей чоловік заплатив кошти за укладення такого шлюбу з жінкою, яка має обмежені можливості. Хочу нагадати, що з 24 лютого минулого року прикордонники викрили близько 6 тис. осіб, які намагались виїхати, використовуючи підробні документи ", - повідомив нам Демченко.

За його даними, якщо приймається рішення проводити поглиблену перевірку щодо того, хто хоче перетнути кордон, то до неї долучаються інші правоохоронні органи.

Довести фіктивність дуже складно

Своєю чергою, низка адвокатів в коментарі для ТСН.ua повідомили, що доведення фіктивності шлюбу – достатньо непроста справа з точки зору закону.

"В дійсності це (укладання шлюбу для виїзду за кордон – Ред.) не нове явище і я гадаю, що такі випадки будуть. Можу сказати, що довести те, що шлюб фіктивний можно лише в одному випадку – коли хтось з подружжя скаже, що шлюб є фіктивним. Фіктивність можно довести, якщо подружжя реєструвало шлюб не в РАЦСі", - розповів адвокат Роман Сімутін, який має досвід роботи слідчим.

При цьому юрист звертає увагу на те, що у фіктивного шлюбу є певні ризики. Наприклад, якщо хтось один із подружжя придбає автомобіль або нерухомість, то це майно вважається спільним та може бути поділене при розлученні.

Інший адвокат, Андрій Межирицький, також каже, що фіктивність шлюбу – це досить непроста категорія і довести таку обставину здатен лише суд.

"Фіктивний шлюб – це дуже складна категорія, яка встановлюється судом. Це кропіткий процес. Але при цьому фіктивний шлюб – це шпарина, яка була нещодавно розрекламована. Щодо того, чи має право на відсрочку військовозобов’язаний, у якого дружина має інвалідність – зараз треба довести, що військовозобов’язаний є єдиною особою, яка по закону зобов’язана утримувати людину з інвалідністю. Тобто військовозобов’язаний повинен довести, що інших осіб немає", - каже Межирицький.

До цього адвокат додає, що за певних обставин, якщо буде доведено фіктивність шлюбу, то це може кваліфікуватись як кримінальне діяння. Не виключено, що може розцінюватись як шахрайство.

Раніше повідомлялось про те, хто не може бути примусово мобілізованим.

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