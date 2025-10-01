ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
350
1 хв

Одружився півтора тижня тому: що відомо про чоловіка, який загинув у Дніпрі через атаку РФ

У Дніпрі через атаку РФ загинув чоловік.

Ольга Павловська
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Одружився півтора тижня тому: що відомо про чоловіка, який загинув у Дніпрі через атаку РФ

Наслідки атаки по Дніпру / © ТСН

Через російську атаку по Дніпру одна людина загинула, ще 31 — поранена. Місто росіяни атакували напередодні вдень — вдарили по середмістю, де було повно людей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Після російської атаки у лікарнях лишаються дванадцятеро людей. Їхній стан медики оцінюють як середній.

Чоловік, що був у тяжкому стані після вибухів, вчора помер у лікарні, попри усі зусилля лікарів. Його дружина в соцмережах написала: вони побралися півтора тижня тому. І оприлюднила відео, як святкують з коханим весілля.

Окупанти атакували місто у розпал робочого дня. Били просто по середмістю, де повно людей. Також влучили по підприємству поблизу обласного центру. Внаслідок атаки загорілася офісна будівля. Сімсот квадратних метрів у вогні. Також палали авто на вулицях. Вогонь вже загасили. Потрощило десятки багатоповерхівок довкола. Також понівечено медичний центр, стоматологію, ліцей, ВНЗ, чимало крамниць та кавʼярень. У художньому музеї вилетіли вікна та двері. Наслідки атаки досі ліквідовують.

Біля офісної будівлі працівники чекають на дозвіл зайти всередину. Ми поговорили із менеджеркою з продажу парканів.

«Тільки в коридор встигли вибігти», — каже місцева жителька.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: “БУДИНОК ПІДСТРИБУВАВ”! ШАХЕДИ у розпал робочого дня БИЛИ один за одним по СЕРЕДМІСТЮ ДНІПРА

350
