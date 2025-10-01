- Дата публікації
Одружився півтора тижня тому: що відомо про чоловіка, який загинув у Дніпрі через атаку РФ
У Дніпрі через атаку РФ загинув чоловік.
Через російську атаку по Дніпру одна людина загинула, ще 31 — поранена. Місто росіяни атакували напередодні вдень — вдарили по середмістю, де було повно людей.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
Після російської атаки у лікарнях лишаються дванадцятеро людей. Їхній стан медики оцінюють як середній.
Чоловік, що був у тяжкому стані після вибухів, вчора помер у лікарні, попри усі зусилля лікарів. Його дружина в соцмережах написала: вони побралися півтора тижня тому. І оприлюднила відео, як святкують з коханим весілля.
Окупанти атакували місто у розпал робочого дня. Били просто по середмістю, де повно людей. Також влучили по підприємству поблизу обласного центру. Внаслідок атаки загорілася офісна будівля. Сімсот квадратних метрів у вогні. Також палали авто на вулицях. Вогонь вже загасили. Потрощило десятки багатоповерхівок довкола. Також понівечено медичний центр, стоматологію, ліцей, ВНЗ, чимало крамниць та кавʼярень. У художньому музеї вилетіли вікна та двері. Наслідки атаки досі ліквідовують.
Біля офісної будівлі працівники чекають на дозвіл зайти всередину. Ми поговорили із менеджеркою з продажу парканів.
«Тільки в коридор встигли вибігти», — каже місцева жителька.
