У Житомирі два чоловіки обвинувачуються у жорстокому катуванні 18-річної дівчини газовим пальником. Коллаж. / © ТСН

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У Житомирі найближчим часом будуть судити двох місцевих чоловіків віком 28 та 35 років, які обвинувачуються у моторошному катуванні 18-річної дівчини.

Як повідомила Житомирська обласна прокуратура, знущання чоловіків над цією дівчиною відбувалось влітку 2026 року у місцевому гаражному кооперативі, а зараз обвинувальний акт прокурори вже скерували до суду.

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«За даними слідства, двоє чоловіків, діючи спільно, застосували до 18-річної дівчини фізичне насильство, щоб покарати її за відмову вступити з ними в інтимні стосунки. За версією слідства, один із чоловіків силоміць утримував потерпілу за руки, позбавляючи її можливості чинити опір. У цей час інший за допомогою газового пальника завдавав їй опіків в інтимній зоні та на стегнах, спричиняючи сильний фізичний біль», — повідомила пресслужба прокуратури.

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Як розповіла у коментарі для ТСН.ua речниця Житомирської обласної прокуратури Анна Островська, 18-річна потерпіла раніше була знайома з цими чоловіками.

«Того дня вона зустріла одного з цих чоловіків. Він запропонував їй провести час разом та випити алкоголю», — розповіла нам спікерка відомства.

За даними прокуратури, чоловіки раніше не були судимі.

За даними слідства, унаслідок такого катування потерпіла отримала термічні опіки та інші тілесні ушкодження.

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Як додатково розповіли для ТСН.ua у обласній прокуратурі, наразі стан потерпілої оцінюється як задовільний.

Правоохоронці кваліфікували дії цих двох чоловіків як «Катування за попередньою змовою групою осіб».

Якщо їх провина буде доведена у суді, то їм загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

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