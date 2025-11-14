Один з "прильотів" у Києві стався біля посольства Азербайджану (фото, відео)

Наталка Нагорна на місці «прильоту» в Києві біля посольства Азербайджану / © ТСН

Під час російської атаки на Київ у ніч проти 14 листопада один із «прильотів» стався поруч з посольством Азербайджану у Шевченківському районі. Дипломатична установа була пошкоджена уламками ракети «Іскандер».

Про це повідомила кореспондентка ТСН Наталка Нагорна, яка показала фото й відео звідти.

Від уламків російського «Іскандера» у Шевченківському районі столиці постраждало посольство Азербайджану та сквер Гейдара Алієва. Уламки розкидані по всьому скверу.

Також «прилетіло» у розташований поряд житловий комплекс. Це сталося вже щонайменше учетверте.

На фото і відео з місця події видно численні пошкодження: вибите скло у вікнах і дверях.

Пошкодження біля посольства Азербайджану після атаки на Київ 14 листопада / © ТСН

Пошкодження біля посольства Азербайджану після атаки на Київ 14 листопада / © ТСН

Пошкодження біля посольства Азербайджану після атаки на Київ 14 листопада / © ТСН

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада Київ масовано атакували російські дрони і ракети. За даними МВС України, у столиці пошкоджені 22 локації у різних районах — це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютну більшість ударів ворог завдав по спальних районах.

За останньою інформацією, через атаку на Київ згинули четверо людей. Ще 27 осіб постраждали. Серед них — вагітна та двоє дітей.