ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
2 хв

Оформлення пенсій: жінку з Хмельниччини позбавили виплат та змусили повертати державі 60 тисяч гривень

У Кам’янці-Подільському засудили жінку, яка купила 2 групу інвалідності за $3700. Підсудна жодного разу не була в лікарні, де їй «малювали» діагнози.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Коментарі
Жінка вигадала, як оформити пенсію

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок уродженці Віньковецького району за масштабні махінації з медичними документами. Жінка, не маючи жодних реальних хвороб, через посередника оформила собі статус особи з інвалідністю та майже два роки незаконно отримувала пенсію.

Про це йдеться у вироку суду.

Прайс на «хвороби»: 3700 доларів за статус

Історія розпочалася влітку 2023 року. Обвинувачена вирішила забезпечити собі стабільний дохід від держави. Через знайомих вона знайшла контакт «потрібної людини». Схема виявилася простою та дорогою:

  • $3500 — жінка передала невідомому чоловіку в Хмельницькому разом зі своїми анкетними даними для «оформлення» ІІ групи;

  • $200 — доплатила за готову довідку через 3 місяці.

Слідство встановило, що в медичні карти КНП «Багатопрофільна центральна районна лікарня» Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та лікарні Кам’янця-Подільського були внесені фейкові записи про «лікування» жінки у 2020–2022 роках. Їй «намалювали» тяжкий діагноз — двобічний гонартроз ІІІ ступеня з порушенням ходи.

«Дистанційне» лікування

Обвинувачена у суді відверто зізналася: вона жодного разу не була в місті Кам’янець-Подільський і ніколи не переступала поріг зазначених лікарень. Усі підписи лікарів та печатки на направленні на МСЕК були підробленими.

На підставі цих фальшивок жінка з липня 2023 по червень 2025 року встигла отримати від держави 59 283 гривні пенсійних виплат.

Вирок суду: каяття та повернення грошей

Коли махінацію викрили правоохоронці, жінка не стала заперечувати провину. Вона щиро розкаялася та добровільно повернула Пенсійному фонду всю суму незаконно отриманих коштів.

Рішення суду:

  • Визнати жінку винною у шахрайстві та підробці документів (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України).

  • Призначити покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

  • На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування терміну з іспитовим строком на 1 рік.

  • Стягнути на користь держави 7 702 гривні за судові експертизи.

Також засуджена зобов’язана пройти пробаційну програму «Зміна прокримінального мислення». Цей вирок став черговим нагадуванням про те, що масові перевірки МСЕК, які зараз тривають в Україні, не залишать шансів власникам «куплених» груп інвалідності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie