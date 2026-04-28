Оформлення пенсій: жінку з Хмельниччини позбавили виплат та змусили повертати державі 60 тисяч гривень

Жінка вигадала, як оформити пенсію

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок уродженці Віньковецького району за масштабні махінації з медичними документами. Жінка, не маючи жодних реальних хвороб, через посередника оформила собі статус особи з інвалідністю та майже два роки незаконно отримувала пенсію.

Про це йдеться у вироку суду.

Прайс на «хвороби»: 3700 доларів за статус

Історія розпочалася влітку 2023 року. Обвинувачена вирішила забезпечити собі стабільний дохід від держави. Через знайомих вона знайшла контакт «потрібної людини». Схема виявилася простою та дорогою:

$3500 — жінка передала невідомому чоловіку в Хмельницькому разом зі своїми анкетними даними для «оформлення» ІІ групи;

$200 — доплатила за готову довідку через 3 місяці.

Слідство встановило, що в медичні карти КНП «Багатопрофільна центральна районна лікарня» Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та лікарні Кам’янця-Подільського були внесені фейкові записи про «лікування» жінки у 2020–2022 роках. Їй «намалювали» тяжкий діагноз — двобічний гонартроз ІІІ ступеня з порушенням ходи.

«Дистанційне» лікування

Обвинувачена у суді відверто зізналася: вона жодного разу не була в місті Кам’янець-Подільський і ніколи не переступала поріг зазначених лікарень. Усі підписи лікарів та печатки на направленні на МСЕК були підробленими.

На підставі цих фальшивок жінка з липня 2023 по червень 2025 року встигла отримати від держави 59 283 гривні пенсійних виплат.

Вирок суду: каяття та повернення грошей

Коли махінацію викрили правоохоронці, жінка не стала заперечувати провину. Вона щиро розкаялася та добровільно повернула Пенсійному фонду всю суму незаконно отриманих коштів.

Рішення суду:

Визнати жінку винною у шахрайстві та підробці документів ( ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України ).

Призначити покарання у вигляді 2 років обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування терміну з іспитовим строком на 1 рік .

Стягнути на користь держави 7 702 гривні за судові експертизи.

Також засуджена зобов’язана пройти пробаційну програму «Зміна прокримінального мислення». Цей вирок став черговим нагадуванням про те, що масові перевірки МСЕК, які зараз тривають в Україні, не залишать шансів власникам «куплених» груп інвалідності.

