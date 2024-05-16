Ого, скільки ракет: у Криму прогриміли потужні вибухи, росіяни шоковані

Російська влада виє, що такого ще не було! На Кримському півострові – переполох, туди залетіло кілька невідомих ракет і розвідувальних літаків, словом, повний "фарш".

Всі деталі про атаку на Крим та що "мінуснулося" – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Нова атака на Крим

У ніч проти 16 травня 2024 року невідомі ракети атакували тимчасово окупований Кримський півострів. Росія переконує, що ракетну атаку вдалося відбити. Але свідчення людей кажуть зовсім зворотнє, та ще й у Мережу "злили" відео, як у Криму щось дуже палає.

Що бреше "влада"

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Згідно з повідомленнями місцевої "влади", у Севастополі спрацювала ППО. У місті вили сирени через масовану ракетну атаку. Окупантів нажахало те, що за останню добу на тимчасово окупованому півострові помітили вісім літаків-розвідників. Мовляв, такого раніше не було.

Власне, це вже друга за добу спроба атакувати севастопольський аеродром "Бельбек".

Рашисти ж відзвітувалися, що над Кримським півостровом було збито п'ять ракет. Та от заявам влади протирічать слова очевидців. А джерела моніторингових каналів заявили, що на аеродромі "Бельбек" сталася пожежа, бо влучили по паливному складу. Пізніше в Мережі з'явилися відповідні фото та відео. Також пишуть про влучання по авіабазі Гвардійська. Але в гауляйтера Развожаєва своя версія:

"Наші військові відбили атаку ЗСУ. Рятувальною службою Севастополя на цей момент не зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації. Не знімайте та не викладайте роботу наших військових та результати ворожих атак. Цим ви допомагаєте ворогові!"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Такого ще не було!" У Криму прогриміли потужні вибухи! Рашисти – в шоці!

Пізніше з заявою виступило і російське Міноборони. Там розводять паніку: кажуть, що по Кримському півострову влупили ATACMS:

"15 травня близько 23:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО п'ять оперативно-тактичних ракет було знищено над територією "Республіки" Крим".

Звісно, як бачимо, – без деталей, бо що? Бо "всьо збілі". Але так було і в ніч проти 15 травня.

Пожежа на аеродромі "Бельбек" після "прильоту"

Приховати атаку на Крим не вдалося

Поки в Міноборони РФ заявляли, що збили 10 ракет ATACMS, а про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло, Z-військкори повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали їхню кількість.

Та приховати втрати не вдалося і вже згодом російськими пабліками розповзлася реальна картина атаки. Отож, у ніч проти 15 травня "мінуснути" вдалося ЗРК С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе. Після атаки зенітно-ракетний комплекс спалахнув. Там два військовослужбовці загинули, а ще два отримали поранення. Крім цього, внаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

А телеграм-канал "Голос Криму" додав ще одну цікаву деталь. На аеродромі "Бельбек" у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три Су-27УБ і п’ять Су-30М2, а також – Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Обстріл Бєлгородської області

Але і це, до речі, не всі новини. Влупило "смачно" і у Бєлгороді. Тамтешній губернатор Гладков виє, що місто обстріляли з РСЗВ:

"ЗСУ обстріляли місто Шебекіне з РСЗВ. За попередньою інформацією, двоє мирних жителів постраждали: у одного чоловіка – осколкове поранення лівої кисті, у другого чоловіка – осколкове поранення спини. Бригадами швидкої постраждалі доставляються до медичних закладів міста Бєлгород. Внаслідок прямих влучань снарядів сталося загоряння гаража на території приватного житлового домоволодіння та легкового автомобіля. Пожежними розрахунками провадиться гасіння об'єктів. На цей момент різні пошкодження зафіксовані у восьми приватних житлових домоволодіннях: один будинок частково зруйнований, у решті будинків вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. В одній квартирі багатоквартирного будинку вибито вікна. Також уламками посічені 4 автомобілі. Оперативні та аварійні служби на місці займаються усуненням наслідків. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби".

Карма в дії!

А шо такоє, расіянє? "Запальне шоу" не настільки подобається, як спостерігати, як терористи з "Градів" б’ють по мирному Харкову? А ми нагадаємо, як це було: колона цивільних окупантів мовчки стояла в заторі і чекала, поки рашисти достріляють зі смертоносних "Градів" по Харківщині.

Росіяни стоять у заторі і дивляться, як окупанти з "Градів" б’ють по Харкову

Тому нічого чого вити, все по заслузі. Ну й як бачимо, "бавовна" дедалі активніше "розквітає" на тимчасово окупованих територіях, та й у самій Росії. І щось підказує, що далі буде.

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