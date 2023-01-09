Скандал з оголеною прикордонницею: любителька розкішного відпочинку, можливо, змінить посаду

Речниця одеських прикордонників Іванна Плантовська, яка на вихідних потрапила в гучний скандал, оприлюднивши під час війни свої пікантні фото, відповіла відмовою коментувати шквал обурень.

Про це вона заявила в коментарі для ТСН.ua.

"Офіційних коментарів я не маю бажання давати, чесно кажучи", - відповіла нам Плантовська, тяжко здихнувши. Після цього вона кинула слухавку.

Замість неї ситуацію нам прокоментували в Держприкордонслужбі. Там дали зрозуміти, що, ймовірно, буде прийняте кадрове рішення щодо цієї військовослужбовиці.

"Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це, - повідомив нам речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. - Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства".

До цього він додав: "Окремо можу зазначити, нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого, суперечить моральним нормам, які є неприйнятними під час війни. Все буде по справедливості".

Своєю чергою, керівник Іванни Плантовської, начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби, Сергій Мул в коментарі для ТСН.ua про низку новин про себе та підлеглу відповів нам так:

"Що тут коментувати? У нас зараз завдання одне – перемогти. Ми воюємо. Що там хто пише, піднімає той бруд з колін – то його проблеми. Все це – елемент інформаційної війни. Час все розставить на свої місця. Я публічна людина, витримаю все. Весь цей процес - несинітниця", - відповів нам Мул.

Скандал з Плантовською: що відомо

Пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у скандал після того, як виклала в соцмережу свої фото з відпочинку.

Іванна Плантовська



Жінка хвалилася розкішним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.

Також речниця прикордонників похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та tiktok.

"Народ обурився, бо в Україні триває широкомасштабна війна", - зазначив журналіст і блогер Костантин Андріюк у Facebook.

Водночас користувачі знайшли відео з дитинства Іванни Плантовської, де вона гарно співає на військових концертах.

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