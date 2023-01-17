Оголошення про мобілізацію на під'їздах у Києві: кому треба йти до військкомату

У КМВА прокоментували оголошення на будинках Києва про мобілізацію. За яких умов треба йти до військкомату.

У Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення, де надрукований закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату до 31 січня. В соціальних мережах пишуть, що такі документи помітили на житлових будинках в Голосіївському районі столиці.



Мешканці будинків кажуть, що не знають як їм діяти – йти до військкомату вже зараз, чи чекати на повістку.

У Київській міській військовій адміністрації сайту ТСН.ua прокоментували оголошення про які йдеться.

"Районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), на виконання указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні", про "Загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції ТЦКСП", – розповіли ТСН.ua в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У КМВА додають, що об’яви на під’їздах будинків це інформування населення про те, що мобілізаційний процес в країні триває та нагадування для тих, кому вже були вручені повістки, з’явитися до військкомату.

Нагадаємо, раніше військові експерти розповіли для ТСН.ua про те, чи варто чекати та коли на посилення мобілізаційних заходів в нашій країні.

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