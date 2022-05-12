"Огорожу переїхали танком, у кутках залишили купи лайна": садова блогерка розповіла, як росіяни понищили її будинок на Київщині (відео)

"Огорожу переїхали танком, у кутках залишили купи лайна": садова блогерка розповіла, як росіяни понищили її будинок на Київщині (відео)

Зламані дерева, ями від снарядів, купи сміття і попелище - усе це результат так званого "визволення" російськими окупантами заміського будинку садової блогерки Антоніни Лесик в селі Дмитрівка, що на Київщині, а також житла батьків її чоловіка.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну, 25 лютого Антоніна разом із чоловіком, дітьми та батьками вирішили їхати від війни на захід України. Жінка вважала, що повернеться незабаром, але вона досі не вдома. Нині садова блогерка все ще перебуває за кордоном із дітьми.

Про це розповіла садова блогерка Антоніна Лесик в ефірі "Сніданку з 1+1".

Антоніна після виїзду на захід України вимушено поїхала з доньками за кордон, а про долю своєї домівки згодом дізналася від чоловіка.

"І коли я покидала цей будинок, я думала, що це на декілька днів, що це все якось пройде, що це не може бути правдою, що все заспокоїться і ми повернемося... Він (чоловік. - Ред.) мені зателефонував і сказав: "Все. Наш будинок захоплений, там проживає понад 50 російських солдат і там вони влаштували свій штаб". І ця інформація була від сусідів, які залишилися в селі", - пригадує вона.

У будинках Антоніни та її рідних окупанти були близько місяця. На подвір'я жінки росіяни заїжджали танками, окупанти переїхали її сад, кущі лохини, клумби з квітами.

"Там стояли танки, вони їздили газоном, переїхали просто через огорожу. Там (у будинку. - Ред.) було все розтрощено, перевернуто. Вони їли з чистого посуду, який брали у мене з серванту, і цей посуд викидали просто на сміття. Вибачте за подробиці, але в кутках були просто купи лайна", - розповідає зі сльозами на очах жінка.

А ще окупанти в будинку Антоніни розтоплювали камін дитячими книжками і гасили цигарки на письмовому дитячому столі. Водночас ще більше руйнувань росіяни завдали будинку батьків чоловіка Антоніни, де відбувалися найзапекліші бої.

Під час одного із них ракета влучила в житло людей. У результаті від будинку майже нічого не залишилося, як і від частини саду. Утім, за словами Антоніни, найбільше їй шкода родинної історії.

"Мама чоловіка робила такі альбоми - підписувала їх, увесь наш рід. Саме ці альбоми згоріли. Також було декілька цінних ікон, які передавалися від бабуся, рушники, скатертини", - каже Антоніна.

Дивом вціліла тільки невелика частина вітальні із родинним деревом на поличці. Його бабуся робила із онучками.

"Мабуть, це такий знак - головне, що наша родина вбереглася, ми всі живі і наш рід буде продовжено. Ми будемо далі відбудовуватися, намагатися далі жити своєю родиною", - зауважує вона.

Нині після звільнення селища від окупантів батьки повернулися до Дмитрівки. Вони мешкають у будинку Антоніни, де займаються домашніми справами, потрохи працюють у саді і на городі. Утім, той дім, де вони мешкали, експерти радять знести під фундамент і будувати щось нове.

"Думки, щоб це відбудувати є. Хочемо жити далі всією родиною, щоб дідусі, бабусі були поряд і ми були поряд", - підсумувала вона.

Нагадаємо, мер Ірпеня показав, який вигляд має місто після звільнення від окупантів (відео).

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