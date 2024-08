"Охматдит", Тищенко, Содоль: все, що відомо про найгучніші скандали і хто кришує фігурантів

Війна триває, й, на жаль, на третьому році, в час, коли всі мають лише дужче об’єднуватися, в країні ще досі кишить "місцевими" мародерами та прихильниками "русского міра" на високих посадах. Одних хапають, інші ще випробовують долю на міць. Та навіть не всі, кого "попалили" по-справжньому, відповідають за скоєне.

TSN.ua зібрав останні скандали, які облетіли всю країну, але фігуранти яких досі не відповідають по закону, а хтось ще має шанс довести, що ще не все втрачено, а справедливість і чесність має шанс на перемогу.

Гучні скандали, які облетіли всю країну: скандал навколо “Охматдиту”

Мабуть, найпоказовішим випробуванням для українців стане відбудова найбільшої дитячої лікарні в Україні “Охматдит”, яку зруйнувала російська ракета 8 липня. Здавалося, б це горе знову об’єднало українців, бо пригадайте, як за лічені хвилини після удару до медзакладу прийшли сотні людей. Крім поліцейських та рятувальників, завали розбирали лікарі, прості кияни та люди з інвалідністю. Миттєво на відбудову лікарні було відкрито збір, до якого долучилися понад 300 тисяч людей з 55 країн, а також велика кількість компаній. За лічені дні було зібрано 300 мільйонів гривень. Українці тим самим довели, що зламати дух ракетою неможливо.

Відтоді до лікарні прикута особлива увага й, власне, до коштів і того, як ними скористаються та як відбуватиметься відбудова. Та, на жаль, без скандалу не минулося. 19 липня «Благодійний фонд «Охматдит - здорове дитинство» оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу, а вже 1 серпня оголосили переможця - ним стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-ТЕХНОЛОДЖІ». Також повідомили, скільки наразі є коштів на відбудову.

Що не так із тендером?

Журналісти видання “Наші гроші” вирішили перевірити, що ж це за підрядник, та й узагалі дослідили компанії, які подавалися на тендер та які умови пропонували. Медійники з’ясували, що кандидатів було 14, а от переможцем обрали фірму, яка залупила майже найвищий цінник.

Що відомо про підрядників?

«Охматдит» акцентував увагу, що «проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами». Втім, за даними «Наших грошей» від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми «ДАК» (310 млн грн) із групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-технолоджі» (307 млн грн) із групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко. Також у виданні розповіли, як зрештою інші учасники “відсіялися”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ ЗА СКАНДАЛОМ! "Охматдит", Тищенко, Содоль! Хто і як кришує найгучніші історії в Україні?

Обрали найдорожчу пропозицію?

Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей та оздоблення внутрішніх стін. Кожна з цих позицій у «Буд-технолоджі» коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому, ціна цих робіт порівняно з іншими учасниками конкурсу завищена вдвічі. Для порівняння: фірма «Ріола-модуль», яка й виконувала будівництво цього корпусу, у своїй теперішній тендерній пропозиції за 179 млн грн повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені.

Та скандал тут не лише через цінник х2, а й через те, що з’ясувалося, статут компанії складає усього 5 тисяч гривень і вона зареєстрована не так давно у Запоріжжі. Крім цього, й досвіду у них фактично немає, у державних тендерах ТОВ участі не брало. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір з ТОВ «Крам-інвест» на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27. Із публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки «UniClinic» відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником Sensar Марка Марченка. Журналісти ж з’ясували, хто наразі керує ТОВ.

Що сказали в благодійному фонді?

Звісно, що такі закиди збурили українців, а нічим іншим як мародерством назвати це було важко. Люди сипали гнівні коментарі, бо як можна проводити махінації на відбудові дитячої лікарні, гроші, на яку збиралися, без перебільшення, всім світом. Тож після оприлюдненої інформації в благодійному фонді поспішили виправдатися, там усі звинувачення категорично заперечували.

Заява МОЗ!

У МОЗ, звісно, змовчати теж не змогли. Тож майже одразу коментувати скандал довелося міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. За його словами, частина зібраних коштів на відновлення "Охматдиту" була акумульована на рахунку БО "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство".

Буде публічний звіт “за кожну копійку”

Ба більше, Ляшко заявив, що МОЗ звернулося до правоохоронців, аби ті провели додаткові перевірки, та пообіцяв, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір про ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні "Охматдит" у Києві, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. А 2 серпня скликав медійників на брифінг, аби відповісти на всі питання. Тоді ж міністр заявив, що тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть заново - вже на Prozorro.

Крім цього, Ляшко заявив, що до наглядової ради ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення. Кошти, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. Ревізійно-наглядова рада буде відповідати за доцільне використання цих коштів. За його словами, публікація нового тендеру займе до 16 днів. Пропозиції на виконання будуть прийматися 7 днів.

Новий скандал в МОЗ!

Та 5 серпня схоже став стартом нового пакету питань до МОЗ: журналісти з’ясували, на що "Охматдит" планує витратити ще 14 млн грн та поставили питання, чи доцільно це. Йдеться про консультанта й технагляд за ремонтом.

Як з’ясувалося, дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу по вул. В. Чорновола, 28/1. Про це пишуть "Наші гроші". Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проєкт" за 5,22 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

Столична «Васеньов Інжиніринг» зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма натендерила 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. Зараз «Охматдит» планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову «консультації з питань залучення підрядних організацій». Олег Васеньов – це той самий експерт, якому «Охматдит» відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду «Охматдиту». Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Що відомо про компанію?

Журналісти зазначають, що технічний нагляд у виконанні «Ік-Проект» передбачатиме, зокрема, проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником. Й на додачу розповіли, що відомо про компанію.

Зазначається, що на обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.Київською «Ік-Проект» керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова. Вона також володіє Консорціумом «Україна – андасат – Ізраїль», який створений в липні 2023 року. Учасником з боку України є «ІК-Проект», а з боку Ізраїлю дві компанії: «Клік Нікайон ВеТіпауль БеАцафот» («Click Cleaning and Flood Treatment Ltd.») і «Ахзака ВеНігуль Мевнім Давид Міллер» («Buildings and Building Management David and Miller Ltd.»). Консорціум відомий тим, що здійснюватиме технічний нагляд за капітальним ремонтом шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-10-19 у Київській області, який виконує турецька компанія за 444,24 млн грн. З 2016 року «Ік-Проект» натендерив 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

МОЗ не змовчало!

Ці факти теж прокоментували в МОЗ. Зокрема міністр охорони здоров’я Ляшко заявив, що раніше оголошені «Охматдитом» тендери на консультанта та технагляд за ремонтом більш ніж на 14 млн грн будуть скасовані. Віктор Ляшко нагадав, що минулого тижня було ухвалено рішення про проведення нового тендеру на відновлення «Охматдиту».

За його словами, жодних договорів підписано не було, і кошти із зібраної суми не витрачалися. Тож хочеться вірити, що все ж це випробування на доброчесність усі дотичні до відбудови пройдуть на ура, а згодом ми зможемо пишатися тим, що дійсно об’єднання українців не просто на словах, а й на ділі, й заодно не лише волонтери та прості люди, а й влада, адже усі ми по факту - в одному човні.

Скандал довкола військового кладовища

Ще одна перевірка на міць - будівництво Національного військового меморіального кладовища, навколо якого теж днями спалахнув скандал. “Мародерство влади стає буденністю, тепер на загиблих захисниках”, так у соцмережах коментують цю історію.

15 березня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд затвердив розташування Національного військового меморіального кладовища. Отож, його планують побудувати на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району на Київщині. На кінець червня стало відомо, що Держекспертиза схвалила проєкт Національного військового меморіального кладовища у Гатному. А так позитивний висновок тоді прокоментував виконуючий обов’язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

«Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний", - сказав він.

Що не так із підрядником?

Повідомлялося також, що в межах перших двох пускових комплексів меморіалу планують облаштувати: сектори поховань, колумбарні стіни, будинок трауру, вхідну групу, центральну площу, зону рекреації, під'їзну дорогу, зупинку громадського транспорту, автостоянку, адміністративну та господарську будівлі та пункт охорони. Згодом було оголошено й тендер на будівництво та й тут, не минулося без скандалу. 1 серпня система Prozorro визначила переможця на будівництво першої черги — ним став консорціум "БІЛДІНГ ЮА", і все б нічого, та з’ясувалося, що компанія була створена наступного дня після оголошення тендера, що власне і привернуло увагу журналістів та й усіх українців. У мережі оприлюднили інформацію, що фірма «Консорціум Більдінг ЮА», яка формально належить двом одеситам, зареєстрована в Києві саме під цей проєкт. У неї немає належного обладнання, але за три тижні після оголошення мільярдного конкурсу, вона стала і єдиним учасником, і переможцем.

«Зрада» відміняється?!

Тож 2 серпня, крім брифінгу в МОЗ, відбулася розмова й по військовому кладовищу, тоді заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко заявив, що “зрада” відміняється й пояснив, що це за дива у тендері.

"Зрада відміняється. Компанія, про яку всі говорять, це консорціум, тобто група компаній з різноманітним досвідом. Є багато успішних кейсів, коли різні товариства таким чином об'єднуються", - зауважив він.

Представник однієї з компаній у консорціумі запевняє, що вони мають в своєму портфоліо десятки реалізованих об'єктів. Зокрема, працювали над будівництвом Музею Голодомору.

Новини ТСН 00:00 3 серпня. Соцпослуги військовим, скандал із "Охматдитом", бренд херсонського кавуна

В одного зі співвласників знайшли російський слід?!

Але що цікаво, за даними ЗМІ, у одного з співвласників консорціуму виявили російський паспорт. Водночас сам договір підряду ще не підписано: це заплановано на 6 серпня 2024 року. Зараз відбувалась перевірка документів. Директор державної установи Ярослав Пронюткін зауважує, що тендер стосується лише будівництва комплексу. Стосовно виробництва надмогильних споруд згодом оголосять інший тендер. У міністерстві звертають увагу, що консорціум є тимчасовим об'єднанням підприємств для реалізації конкретного проєкту. Це розповсюджена практика, яка не суперечить законодавству.

Крім цього, у національному військовому меморіальному кладовищі заявили, що вони звернулися до Консорціуму “БІЛДІНГ ЮА” з проханням надати відповідні пояснення щодо наявності російського паспорта в одного зі співвласників консоціуму. Тож сподіваємося, що усі ми побачимо у відкритому доступі відповідь від компанії на цю інформацію. Ці дві історії ніби мають логічні пояснення, але саме ці дві історії - дуже вразливі й саме вони стануть екзаменом для українських чиновників, аби довести українцям, самим собі та світу, що не усе втрачено й корупцію в Україні реально викорінити, а усі подібні історії зробити прозорими.

Скандали з ТЦК

Та от чомусь ніяк не можуть довести подекуди свою ефективність правоохоронці. Є різні корупційні і не тільки скандали в Україні. Як-от з керівниками ТЦК, яких нині масово викривають на махінаціях і “відмазуванні” військовозобов’язаних від фронту, звісно, за приємні для військкомів суми у конвертах. Пригадаємо кілька історій, з останнього: колишнього керівника Рівненського ТЦК, якого 2 серпня випустили з СІЗО, знову затримали і на хвилиночку, це вже четверта підозра екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку.

Новини ТСН 22:00 2 серпня. Військком вийшов під заставу, скандал із "Охматдитом", загострення на Близькому Сході

"Нелегка доля" військкома

Спершу його підозрювали у побитті солдата. А вже у жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили екскерівнику Рівненського ТЦК ще одну підозру. ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося і у липні 2023 року Сергій Луцюк був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Ну але під відкритим небом Луцюк походив недовго і вже 3 серпня, тобто на наступний день після виходу зі слідчого ізолятора, працівники ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цього разу Сергій Луцюк підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави. У цьому випадку одні - ловлять-ловлять, інші - відпускають.

Чому ДБР не відкриває ЄРДР по Содолю?

Але не завжди й ДБР усе робить швидко, принаймні, так стверджує начальник штабу “Азову” Богдан Кротевич, який вже другий місяць чекає, поки в ДБР відкриють ЄРДР по справі колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля. Не дивлячись на відверту заяву “азовця”, що “Содоль поклав більше хлопців безглуздими наказами, ніж будь-який російський генерал", справи досі немає.

Ба більше, за даними журналіста Сергія Стерненка, Содоль перебуває або, можливо, вже виписався з одного з медичних закладів для того, щоб списатися з українського війська за станом здоров’я. А за словами Богдана Кротевича, в ДБР і досі усіляко жбурляють його заяви, роблять відписки, так і не викликали на допит, і помітно, що справу намагаються “зам’яти”. Про що він пише у своєму телеграм-каналі.

Заява була не лише на Содоля?

Крім того, “Тавр” заявив, що у своєму листі до Державного бюро розслідувань вказував не лише прізвище Содоля, а й інших командирів, втім, якщо генерала посунули з посади, то його підлеглі і досі на місцях. Тепер Богдан Кротевич подав скаргу і на ДБР, засідання заплановане на 19 серпня. Ба більше, Кротевич просить, якщо йому раптом на голову “впаде цегла”, щоб українці довели справу до кінця, адже йому вже надійшло багато дзвінків з порадами зайнятися своєю безпекою.

Варто нагадати, що ДБР має відкривати справу протягом 24 годин після надходження заяви, натомість там цього не роблять, а Кротевича так і не викликали для дачі свідчень. А коли Кротевич пішов до суду, аби змусити так ДБР розпочати розслідування, з’ясувалося, що суддя раптово пішла у відпустку. Тоді він через своїх адвокатів повторно звернувся з вимогою перерозподілили справу на іншу суддю, але і та раптово захотіла у відпустку. А ось так в своєму нещодавньому інтерв’ю “Українській правді” Кротевич відгукнувся про ДБР.

Є ще військові, які готові свідчити проти генерала!

Крім цього, Кротевич зазначив, що після своєї заяви отримав багато слів вдячності від інших військових, а також на нього вийшли бійці, які теж готові дати свідчення проти Содоля. Також Богдан Кротевич розповів, що насправді стало останньою краплею. Ну а ще, зазначив Тавр, кримінальних справ має бути відкрито насправді більше.

Ще одна історія, яку ми не маємо права забути!

У червні прогримів скандал на всю країну, коли Микола Тищенко разом зі своєю “свитою” напав на ексвійськового “Кракена”. Деталі мабуть, усі пам’ятають, тож на цьому сильно зупинятися не будемо. Лише нагадаємо, що згодом Миколу Тищенка відправили під домашній арешт. Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.

Коли справа почне просуватися?

3 липня Тищенко все ще намагався щось вдіяти з рішенням суду і знову ж таки через суд намагався оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але Київський апеляційний суд 3 липня залишив рішення першої інстанції без змін. Але після цього насправді по цій справі стало якось надто тихо, домашній арешт - це, звісно, добре, та цікаво, коли буде рішення? Мандат не дає права кидатися на військових та відмазуватся від покарання. Та слідство ще триває, тож залишилося лише дочекатися результатів та не забути стежити усім нам і за цією історією в тому числі.

Скандал із одеським мером

А як вам скандал із мером Одеси Трухановим із перейменуванням вулиць, скверів та провулків, які містили назву та символіку російської імперської політики.

Передісторія: начальник Одеської ОВА Олег Кіпер ухвалив рішення про перейменування, заступниця голови департаменту культури Одеської ОВА Ярослава Рєзнікова повідомила, що нові назви, замість тих, що пов'язані з державою-агресором, отримали 85 топонімів в Одесі та 347 в області, вона зазначила, що для перейменування були використані імена воїнів, які віддали життя за Україну, а також людей, які відстоювали незалежність нашої держави у різні часи історії, або були відомими науковцями, митцями та освітянами. Однак, декому це не сподобалося. Мер Одеси на своєму каналі в Telegram назвав перейменування "резонансними" і заявив, що міська рада "не має до цього жодного відношення". Труханов видав, що таке рішення "обнуляє" Одесу.

Після мер створив опитування і попросив голосувати «За» або «Проти» перейменувань. Через добу Труханов оприлюднив результати голосування. На скриншотах показано, що проти перейменування нібито було віддано 95 278 голосів, а за – 93 641 голос. Також очільник міста додав, що небажання одеситів перейменовувати топоніми свідчать також опитування в інших Telegram-каналах Одеси. Водночас у дописі про результати голосування Труханов визнав, що долю назв одеських вулиць вирішували не лише одесити, а й мешканці інших областей та навіть країн.

При цьому видання “Думська” зауважило, що коли голосування тільки розпочалось, більшість голосів була на підтримку перейменувань. Коли ці “невтішні” результати побачив Труханов, то, стверджує видання, мерія “терміново почала вживати заходів”.

Результати для Труханова - не втішні?

Та навіть це не дало бажаних результатів, оскільки під вечір за перейменування виступали 53% опитаних, а проти – 47%. Відтак, резюмували у ЗМІ, Труханов повернувся до класичної проросійської риторики, коли цитую “всі одесити за росіюшку, російську культуру, а проти тільки понаїхавші селюки та діаспора за кордоном”. Ба більше, як з'ясувалося, голосувати можна було й з інших країн, наприклад, із Росії.

На одному з російських пропагандистських каналів написали, що росіяни віддали щонайменше 20 тисяч голосів проти перейменувань вулиць в Одесі, пишуть у Мережі. На референдум по-трухановськи відреагував і начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він наголосив, що в українському місті – не місце вулицям на честь людей, які отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували Радянський союз з імперією.

Громадські активісти та військові теж не змовчали. Зреагував на голосування Труханова активіст Сергій Стерненко, який наголосив, що “мер стратегічно важливого українського міста публічно качає антиукраїнську адженду”.

Бурхливо відреагував і громадський діяч та волонтер Ігор Лаченков. Він зазначив, що під час війни Росії проти України у нас в державі керують містами проросійські політики.

Новини ТСН 19:30 1 серпня. Скандал з відновленням «Охматдиту», Пономарьова поранено, дрон збив МІ-8

