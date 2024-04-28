“Охочих йти до ЗСУ зовсім немає, хлопців міняти ніким!”: боєць “Азову” розповів про критичну ситуацію у війську

Зараз охочих йти до Збройних Сил України, ставати на захист зовсім немає. Люди, що тільки не вигадують: то тут Тису перепливають, топляться в тій.

Про це боєць 12-ї бригади НГУ “Азов” на позивний “Ніко” розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA. Він продовжує служити попри те, що втратив кінцівку.

“По-перше, бо війна ще не закінчилась, вона ще не скоро закінчиться. По-друге, бо треба продовжити виконувати обов'язок — хто як не ми. Зараз охочих йти до Збройних Сил України, ставати на захист зовсім немає. Люди, що тільки не вигадують: то тут Тису перепливають, топляться в тій. Та краще ти піде і загинь, як справжній чоловік, як справжній воїн, який став на захист своєї сім'ї, своєї держави, своєї нації, чим ти просто-напросто потонеш, як щур. Я просто не знаю, як по-іншому називати тих людей, які тікають”, — каже військовий.

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Він розповів, що має бажання служити далі попри те, що втратив ногу, і не бачить себе в цивільному житті поки триває війна.

“Тупо сидіти вдома, отримувати ту пенсію, донатити ї тієї пенсії. Ні, я зараз відновився, я можу рухатися, звісно, не так швидко, як до поранення, але ж я майже нічим себе не відрізняю від тих, хто не має ампутації. Я така ж сама людина, але трошки є така вада. Ну і хлопців треба міняти, а міняти зараз буде ніким. Хлопці вже дуже втомилися”, — каже “Ніко”.

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