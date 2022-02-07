Охочим здобути ІТ-професію держава оплатить 50% вартості навчання — Федоров

В Україні в ІТ-сфері працює понад 250 тисяч людей та відчувається брак спеціалістів.

У Мінцифри обіцяють допомагати розвивати напрямок високих технологій, забезпечивши ринок праці підготовленими спеціалістами.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За прогнозами очільника Мінцифри, до 2025 року кількість робочих місць у сфері IT-технологій може зрости на 150-200 тисяч. Для того, щоб заповнити ринок праці, відомство планує стимулювати українців здобувати відповідну освіту.

“ІТ-освіта є "вузьким" місцем. Це те, на чому потрібно сфокусуватися. У нас є чітке бачення, як змінити напрямок ІТ-освіти — 15 конкретних кроків, які ми зробимо у цьому році. Наприклад, ми сплатимо 50% вартості навчання для людей, які хочуть змінити професію на айті-спеціальність. Так звані світчери — люди, які ніколи не мали ІТ-освіти, проте хочуть працювати у галузі і заробляти гроші”, - пояснив плани Михайло Федоров.

Урядовець зауважив, що рівень заробітної плати на сьогодні у фахівців цієї сфери становить $1,5-2 тисячі.

“Сьогодні у ІТ найбільші зарплати в країні і працює понад 250 тисяч людей — і не вистачає спеціалістів. Тому потрібно стимулювати і допомагати розвивати цей напрямок, тому що це залучення грошей з усього світу в Україну”, - вважає міністр.

Нагадаємо, українські IT-компанії усе частіше приглядаються до кандидатів віком 50+, бо вони відповідальні, посидючі, доводять справи до кінця. Деякі навіть готові безкоштовно навчати "з нуля".

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