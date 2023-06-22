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"Охопило синє полум'я": мешканець багатоповерхівки в Києві розповів про перші хвилини після вибуху

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1330
Час на прочитання
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"Охопило синє полум'я": мешканець багатоповерхівки в Києві розповів про перші хвилини після вибуху

У будинку в Києві пролунав вибух / Фото: ТСН.ua

Чоловік проживає на шостому поверсі будинку.

Мешканець багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва, де в ніч проти 22 червня сталася трагедія, розповів, що одразу після вибуху будинок охопило синє полум'я.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.

За словами Максима, його сім'я прокинулася близько 3:30 від сильного вибуху. Він зазначив, що одразу звернули увагу – повітряна тривога не оголошена.

"Почули дуже сильний вибух і полум'я таке, синє, охопило будинок. І виходить так, що нас всіх приглушило. У нас вибило вікна в квартирі. Почався якийсь такий запах газу з домішками якимись бензину. Тобто не такі, як звичайний побутовий газ", – розповів мешканець будинку сайту ТСН.ua.

Максим - мешканець будинку, де пролунав вибух / © ТСН.ua
Максим - мешканець будинку, де пролунав вибух / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, мешканка багатоповерхівки розповіла, що на сьомому поверсі сім'я начебто зберігала балони з газом у квартирі. 

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Дата публікації
Перегляди
1330
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