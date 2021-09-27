Охорона і службове авто: що робитиме Меркель після виборів і скільки отримуватиме на пенсії

Охорона і службове авто: що робитиме Меркель після виборів і скільки отримуватиме на пенсії

Найвпливовішій жінці світу треба буде звикати після 16 років влади раптом нічого не робити.

Що чекає Ангелу Меркель на пенсії? Про це розповіла наша кореспондентка Наталя Фібріг на прямому зв'язку з Берліна, йдеться 27 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Ангела Меркель, за словами Фібріг, це жінка-трудоголік, яка спокійно, без пафосу, сумлінно виконує свою роботу. Вона точно не про гламур, Меркель ніколи не буде надсилати якийсь меседж зміною зачіски чи новим зовнішнім виглядом.

Ганзейське місто Штральзунд — виборчий округ Ангели Меркель, тут її обирають до Бундестагу уже 30 років поспіль. Канцлерка полюбляє частенько тут бувати попри свою зайнятість. В місцевому океанаріумі на даху живе пінгвіниха Олександра. Шефство над нею взяла Ангела Меркель. Канцлерка часто відвідує її тут, годує і турбується. Меркель заходить сюди, щоразу як приїздить до міста.

"Коли Ангела Меркель хоче її погодувати, ми сідаємо, щоби пінгвіни самі до нас прибігли. Але Александра дуже обережна і боїться підходити, Ангела Меркель буває бігає за нею і кидає їй рибу. Ви знаєте, вона завжди лишається тут довше, аніж передбачає її графік", — розповідає доглядачка за пінгвінами Анна Мей.

За 30 років Меркель не міняла зовнішній вигляд і як уніформу носила різнокольорові піджаки і зручне взуття без підборів. Зовнішність своїх канцлерів-чоловіків німці обговорювали навіть більше, аніж першої жінки на посаді.

"Герхард Шредер, колишній канцлер, довго судився із газетою, яка написала, що він фарбує собі волосся. А Ангела Меркель ніколи не зважала на зовнішність. Із часом вона знайшла свій сталий образ і просто його дотримувалася", — розповідає Марілуїзе Бек, колишня депутатка Бундестагу.

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Зачіску собі Меркель зробила вже коли висувалася на роль канцлерки. Її ріденьке каре розпушили і додали світлих пасм, а стригтися вона приїздила в салон Удо Вальц у Берліні. Там її приймали в окремій кімнаті, тим часом робота салону тривала в звичному режимі.

Сумки — найбільш модний та дорогий аксесуар в гардеробі Меркель. Завжди великі і об’ємні. Колекція сумок Меркель — одна модель французського бренду різних кольорів. Вартість сумки сягає близько 700 євро.

Жити Ангела Меркель залишилася в квартирі в центрі міста, хоча разом зі своїм чоловіком, професором квантової хімії Йоахімом Зауером могла переїхати у відомство канцлера. У вільний від роботи час Меркель любить готувати, полюбляє німецькі страви — картопляний суп або сливовий пиріг. У п’ятницю ввечері чи в суботу її можна зустріти в сусідньому супермаркеті. Покупці до канцлерки з продуктовим візком давно звикли. Скромність Ангели Меркель — не для іміджу, переконують ті, хто добре її знають.

"Я колись супроводжувала Ангелу Меркель у поїздці до Арабських Еміратів. Нас поселили у неймовірно розкішний готель. І я якось їй кажу, що з таким задоволенням залишилася б тут ще на день. А вона мені відповідає – "воно мені зовсім не треба". Я так бажаю українцям політичних лідерів, які б були такими ж як Меркель і не йшли в політику, щоб особисто збагатитися", — зазначає Марілуїзе Бек.

Світові політики цінують Меркель за неабиякі дипломатичні здібності. Щоправда контролювати міміку їй вдається не завжди. Ось це перший візит Меркель до Трампа. І її погляд говорить про все. Саме тоді Трамп публічно принизив Меркель і відмовився тиснути їй руку. Меркель скаже, що фотографи чекають на рукостискання, однак Трамп зробить вигляд, що недочуває. Здається, саме із Трампом котролювати емоціїї їй було найважче.

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А під час спілкування із президентом Росії Володимиром Путіним Меркель знервовано закочувала очі. Телефонний дзвінок на мобільний Ангели Меркель перервав її спілкування із Путіним під час прощального візиту до Москви. Зі своїм телефоном канцлерка не розлучалася ніколи. На зв’язку була навіть під час відпустки.

У Німеччині Меркель прозвали "матуся", хоча насправді їй це прізвисько не пасує. Меркель не має власних дітей і не надто знає, як поводитися із чужими. Ось на розмові зі школярами в 2015 році вона відповідає юній палестинській біженці предметно і по суті, що їй із родиною треба повернутися додому. А коли дівчинка розплакалася, Меркель розгублено взялася гладити її по голові.

У спілкування із друзями Меркель весела і гостра на язик. А на публіці спокійна, склавши руки в ромбик. Це вже стало фірмовим знаком Меркель. І її можливий наступник Олаф Шольц позує на камери так само.

"Ця посада вимагає так багато зусиль, це не вкладається в голові! Я просто не можу збагнути, як там можна триматися 16 років. Колись Меркель сказала, що першим ділом вона виспиться. Я дуже добре це розумію", — говорить біограф канцлерки Ральф Больманн.

Перші три місяці на пенсії Меркель отримуватиме повну зарплату — 25 тисяч євро як канцлерка плюс 10 тисяч як депутатка Бундестагу. Пізніше це буде пенсія в 15 тисяч євро щомісяця. За Меркель залишать охорону і службове авто, а ще — офіс в Бундестазі. У Берліні ходять чутки, що на пенсії вона проміняє столицю на Гамбург, де нібито купила будинок на озері Бланкензее. Канцлерка це не підтверджує. Очевидно, найвпливовішій жінці світу треба буде звикати після 16 років влади раптом нічого не робити.

Хто є потенційним наступним канцлером Німеччини, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що в неділю, 26 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори, після яких країна отримає нового канцлера.

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