Охорона стратегічних об‘єктів і посилений режим служби силовиків: яка ситуація в Одесі на тлі загрози з боку РФ

Охорона стратегічних об‘єктів і посилений режим служби силовиків: яка ситуація в Одесі на тлі загрози з боку РФ

Силовики працюють у посиленому режимі.

Силовики Одеської області ще до запровадження надзвичайного стану працюють у посиленому режимі, бо Одесу називали однією з цілей ворога. Є загроза, як з боку невизнаного Придністров'я, так і з моря, де збільшилася кількість кораблів ворожого флоту. Уже кілька днів поспіль силовики проводять контрдиверсійні навчання, зокрема, і з відбиття ворожого десанту з моря.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після запровадження надзвичайного стану одеські вулиці готуються додатково патрулювати. І вже цілодобово їх моніторять за допомогою великої кількості зовнішніх камер. Поліція звітує - лише за кілька днів затримали щонайменше 10 людей зі зброєю. Серед них злочинці, яких розшукував Інтерпол.

“Спільно з Національною гвардією, СБУ сьогодні в місті Одеса ми проводимо відповідні контрдиверсійні заходи, ми вже бачимо результати роботи щодо виявлення осіб, які можуть порушувати законодавство”, - зазначив Микола Семенишин, начальник ГУНП в Одеській області.

А от з формуванням бригади тероборони, бійці якої покликані захищати регіон під час ворожої агресії, можна сказати біда. Досі ці підрозділи не отримали необхідних приміщень для розташування, хоча їм обіцяли аж шість таких приміщень. Відповідно, не відбулося ще жодного бойового злагодження цього підрозділу.

Наразі більше тренуються цивільні, які мають бажання захищатися від ворога. У тероборони тривають лише організаційні моменти. Це при тому, що два тижні тому навіть президент попереджав очільника області про кадрові висновки, якщо ця робота не буде зроблена найближчим часом.

“Комплектація складає більше 60%. Ну, якщо брати батальйон 600 чоловік, а у нас 7 батальйонів, комплектація десь більше 60%”, - уточнив Сергій Гриневецький, голова ОДА.

Водночас регіон вже сьогодні готовий приймати втікачів від війни зі Сходу. Для цього підготували в санаторіях та дитячому центрі “Молода Гвардія” понад дві тисячі місць і навіть запропонували під розміщення приміщення колишньої жіночої колонії ще на три тисячі місць.

Що зміниться із запровадженням надзвичайного стану у східних та південних областях | Новини України

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