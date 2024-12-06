"Окна дрожат от взрывов!": окупанти раптово перекрили Кримський міст, у них – паніка

Що ж це за добрі безпілотники залетіли до Керчі – в ексклюзиві TSN.UА.

Росіяни перекрили Кримський міст! Вранці 6 грудня в окупованій Керчі прогриміли вибухи. Вікна дрижать, а місцеві – у паніці. Кажуть, заграву булj видно у районі суднобудівного заводу "Затока". Міноборони РФ заявило, що це збивали дрони. Що ж це за добрі безпілотники залетіли до Керчі – в ексклюзиві TSN.UА.

Окупанти перекрили Кримський міст

Крим з п’ятої ранку гучно відзначає День Збройних Сил України! У Керчі вранці 6 грудня пролунали вибухи. Окупанти перекрили рух Кримським мостом. Про це повідомляють "Кримський вітер" та "Крим.Реалії". За інформацією Telegram-каналів, вибухи було чутно в районі суднобудівного заводу "Затока" та у мікрорайоні "Аршинцеве". Перший вибух стався близько 7 ранку за місцевим часом. Чути їх було з боку Кримського мосту та заводу "Затока".

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки”, – йшлося у повідомленні

“Грохает с пяти утра!”

Потім очевидці у місцевих пабліках заявили, що з боку Керчі на мосту утворився величезний затор. Атака морських дронів триває, а вибухи лунають від п'ятої ранку. Цікаво, што случілась?

Що писали очевидці у місцевих пабліках:

“Пробка со стороны Керчи, выезд с досмотра. Кто-нибудь знает причину?”

“Керчь слышит уничтожение БэК. Далеко от берега.”

“Мост закрыт 06:40”.

“Грохает с пяти утра!”

"Кримський вітер" повідомив, що безпілотники здійснюють прорив у Керченську протоку. Окупанти намагалися їх знищити з моря, з берега та з повітря. Російські пабліки ж стверджували, що у Керченській протоці працює ПеВео. І як завжди “дуже ефективно”.

А тим часом місцевих закликали не панікувати, навіть незважаючи на те, що “грохаєт с 5 утра” і скоро вони можуть залишитись без води.

"В Феодосийском водохранилище упал уровень воды, но паниковать не стоит. Вода в город подается из Фронтового водохранилища, где есть запасы порядка 10 млн кубов воды, – заявив псевдоочільник Держкомітету з водного господарства та меліорації Республіки Крим Владислав Масляник. – Феодосийское водохранилище наливное и работает в режиме наполнения и опорожнения, то есть не зависит от притоков воды из рек. Заполняется оно посредством переброски из Белогорского водохранилища и от скважин Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов через Северо-Крымский канал”.

Рух відновлено

Вже о 9:25, як передає "Кримський вітер", росіяни відновили рух по Кримському мосту. Та дуже сумніваємось, що це надовго.

До слова, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони України не припинили атак на Кримський міст.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ГРОХАЕТ С ПЯТИ УТРА!" Кримський міст ПЕРЕКРИЛИ! Рашисти в паніці!