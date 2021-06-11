Окрім дівчини, яка впала під трамвай у Києві, допомога знадобилась водійці транспорту

Обидві у шоковому стані, постраждалу дівчину доправили до лікарні.

У столиці дівчину, яка послизнулася і потрапила під трамвай, визволяли з-під вагону.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Дівчина жива, її доправили до лікарні, відомо, що у неї розтрощене коліно правої ноги. Як розповіли поліції очевидці, жінка переходила дорогу від автобусної зупинки через дві колії, на останній послизнулася та потрапила під трамвай.

Аби дістати жінку з-під рейок трамвая, довелося піднімати вагон. А після її одразу шпиталізували. Увесь цей час вона була у свідомості, але у шоковому стані.

Так само знадобилася медична допомога і водійці трамвая, вона теж у шоковому стані. І поки не готова ні давати свідчення поліції, ні говорити з журналістами.

Трапилося усе близько 9 ранку і з того часу жоден трамвай не проїхав Харківським шосе, і лише кілька хвилин тому обмежувальну стрічку зняли, та запустили рух трамваїв.

Новини України: у Києві дівчина послизнулася і потрапила під трамвай

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