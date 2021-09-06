Окріп лився на голову і пік ноги, доки вони рятувалися: що стало причиною аварії на цукровому заводі на Київщині

Окріп лився на голову і пік ноги, доки вони рятувалися: що стало причиною аварії на цукровому заводі на Київщині

Нині, життю жодному з пяти працівників, які попеклися окропом, певнять медики - нічого не загрожує.

Напередодні на заводі в Гребінках на Київщині стався паровий вибух. Троє із п'яти потерпілих досі у тяжкому стані - із опіками ніг шпиталізовані до лікарні. Ще двоє - рани уже заліковують удома.

Про те, що стало причиною аварії та що розповідають самі постраждалі - 6 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Зінаїда Іванівна розповідає про невістку, лікарню, де вона зараз, вибух і численні опіки ніг, до яких він призвів.

Родичка пані Зінаїди - одна з пяти постраждалих - нині чи не в найважчому стані. Двоє її колег - від госпіталізації - каже дружина одного - відмовилися.

Ще двоє працівників - і з тяжкими опіками ніг і частково спини - у столичній лікарні.

Напередодні на заводі в Гребінках стався паровий вибух. Це приватний цукровий комбінат збудований ще в ХІХ сторіччі. Працює по сезонах - зазвичай із вересня по грудень, після збору врожаю. І саме напередодні, зі слів потерпілих, виробництво цукру запускали. Як з ладу вийшов один з котлів.

Коментувати прорив на заводі відмовляються.

Новини України: вибух на цукровому заводі поблизу Києва – 5 людей постраждали

У поліції причини аварії встановлюють. І вже відкрили кримінальне провадження.

"Або це дії працівників призвели до цієї аварії, або - це порушення з боку посадових осіб, які не дотрималися охорони праці, внаслідок чого були травмовані саме працівники", - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нині, життю жодному з пяти працівників, які попеклися окропом, певнять медики - нічого не загрожує. Втім, попереду, довге і болюче лікування.

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