Оксамитовий сезон в Одесі у розпалі: туристи насолоджуються теплим морем

Деякі туристи чекають на вересень, коли почнеться оксамитовий сезон.

Літній відпочинок триває. В Одесі настало бабине літо і температура повітря та морської води балує тамтешніх відпочивальників.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 серпня.

Синоптики на сьогодні взагалі пообіцяли рекордних +28, то ж ті, хто вирішив провести свою відпустку в оксамитовий сезон, не прогадали.

Уже не так спекотно як влітку, тому людей чимало. Це в основному одесити, жартують – дочекалися, коли приїжджі покинули пляжі і тепер спокійно насолоджуються морем і сонцем. І, звісно, купаються в теплому морі.

- Хочеться, що погода нас радувала довше. Хочеться трохи урвати літо, побути в цій атмосфері. Дуже позитивні такі враження, я дуже люблю плавати.

Молоді люди з Миколаєва спеціально організували поїздку до моря в період бабиного літа.

- Останні дні літа, тепла. Можна погуляти, насолоджуватися ще теплими днями.

Синоптики обіцяють теплу погоду до кінця тижня, потім стане прохолодніше і почнуться дощі. А от якщо вірити народним прикметам, то бабине літо триватиме від сьогодні і до 21 вересня.

Новини України: Одесі настало бабине літо - температура повітря та води тішить відпочивальників

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