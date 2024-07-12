Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оксана та її донька Соломія вижили в "Охматдиті", хоч були в епіцентрі ракетного удару: історія про диво

Дата публікації
Перегляди
543
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Оксана та її донька Соломія вижили в "Охматдиті", хоч були в епіцентрі ракетного удару: історія про диво

Оксана та Соломія

Мати та донька вижили під час ракетного удару по дитячій лікарні.

Оксана Фоменюк та її 16-річна донька Соломія перебували фактично у епіцентрі влучання російської ракети по "Охматдиту". Матері та дівчинці вдалось дивом вижити. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

З початком повітряної тривоги мама спустилась до укриття, а донька залишилась у палаті разом із медпрацівниками, адже був потрібен час, аби відключити маленьких пацієнтів від апаратів гемодіалізу.

Коли пролунав вибух, Оксану відкинуло вибуховою хвилею, а на голову почала сипатись стеля. Вона і досі не повністю пам’ятає, як вибиралась з підвалу. Утім одразу кинулась шукати свою доньку.

Коли побачила зруйновану палату Соломії, - думала, що дівчинка загинула.

"Де моя Соломійка", - ридала мати. 

Про те, що лікарі встигли винести усіх дітей через вікно і Соломія у бомбосховищі, пані Оксана дізналась лише за кілька хвилин. Дівчинка відбулась лише легким пораненням ока.

16-річна Соломія / ©
16-річна Соломія

Пацієнткою нині зруйнованого токсикологічного відділення дівчинка була три роки, її діагноз – ниркова недостатність. І Соля мала постійно приїжджати на діаліз. Увесь цей час вона чекає на пересадку, але донора який би їй підійшов - поки не знайшли.

Нагадаємо, медики розповіли, як вдалось уникнути великих жертв в "Охматдиті"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 20:00 12 липня. Росіяни скидають півтонні бомби на Донеччині. Наслідки ударів по Києву

Читайте також: 

Вижили дивом: мама з донькою опинились в епіцентрі удару ракети по Охматдиту

Вижили дивом: мама з донькою опинились в епіцентрі удару ракети по Охматдиту

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація