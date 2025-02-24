Окупація та звільнення ЧАЕС: скільки оборонців Чорнобиля і досі перебуває у російському полоні

Родичі військовополонених прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати про своїх рідних.

Чи не щодня родичі нацгвардійців, які в лютому 2022 року захищали Чорнобильську атомну електростанцію, виходять до Парламенту. Сьогодні вони влаштували масову акцію на Майдані Незалежності. У полоні досі лишаються 66 захисників ЧАЕС і сьогодні рівно три роки, як ці люди не бачили своїх рідних.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Наталя Золотарьова розповідає про свого брата Дем'яна – вони двійнята і 47 років тому з'явилися на світ з різницею в дві години. Наталя разом з іншими жінками чергує під Верховною Радою, аби її брат не був забутий у полоні. Він – нацгвардієць і потрапив в полон рівно три роки тому під час окупації Чорнобильської атомної електростанції. Довгий час родичі навіть не знали, чи живий він.

Наталія Золотарьова

Під Верховною Радою щодня можна побачити когось з родини полонених нацгвардійців – родини здружилися і влаштували чергування.

Російські окупанти увірвалися у Чорнобиль в перший день широкомасштабного вторгнення.

"Це були години, коли наші нацгвардійці не давали змоги зайти на станцію, коли їх оточили більше 50 танків та важкої техніки", – каже заступник Державного агентства з управління зоною відчуження Максим Шевчук.

Окупація тривала 37 днів. Покидаючи зону відчуження ядерні терористи прихопили з собою і заручників – тих самих бійців Національної гвардії. Під контроль України станцію повернули на початку квітня 2022.

Родичі полонених захисників ЧАЕС

Було складно уявити, що у світі знайдуть ті, хто наважиться мародерити у Чорнобильській зоні, але росіяни, попри шалені дози радіації в деяких місцях, тут крали і вивозили, копали і смітили у найбільш небезпечній ділянці - у "рудому лісі".

Бійці військової частини 3041 офіційно вважалися зниклими безвісти – 168 людей. З них вдалося повернути 102 нацгвардійців. Страшний день для усіх родин полонених – 24 січня 2024 року, коли у Білгородській області впав літак ІЛ-76. Росіяни заявляють – на борту було 65 українських військовополонених. Серед тих, хто нібито був на борту – двоє оборонців ЧАЕС, але їхні рідні не вірять у загибель.

Для 66 захоплених нацгвардійців сьогодні треті роковини в неволі. У Координаційному штабі кажуть – Червоний хрест офіційно підтверджує їхнє місце знаходження в полоні, але останнім часом російські тюремники постійно возять полонених по різних місцях утримання.

"Всі 66 військовослужбовців військової частини 3041 на сьогоднішній день підтверджені Міжнародним комітетом Червоного хреста. Майже всіх локацій відомі, перебування майже всіх військовослужбовців в локації відомі, але знову ж таки скажу про те, що ми спостерігаємо переміщення з багатьох колоній.Тому кожного разу, коли ми маємо можливість уточнити місце перебування, це робиться, але для цього потрібен час", – каже керівник секретаріату Координаційного штабу Богдан Охрименко.

Родичі тих, хто вже повернувся продовжують ходити на мітинги разом із тими родинами, які досі чекають своїх. Їх легко впізнати – на синьо-жовтому прапорі значок радіації та гасло нацгвардійців: "разом і до кінця".

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