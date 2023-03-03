Окупант розповідав дружині, що накрав стільки золота, що вистачить до кінця життя: Нєбитов – про факти мародерства на Київщині

Головний поліцейський Київської області розповів, як загарбники скинули з автівки просто на дорогу три вживаних унітази, бо знайшли замість них щось цінніше.

Під час окупації Київщини росіяни влаштували масове мародерство.

Про випадки мародерства, які найяскравіше характеризують окупантів в інтерв'ю ТСН.ua розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

"Коли ми дізнавались про вкрадені телефони, то ставили їх на контроль. Була перехоплена і така розмова окупанта з дружиною, коли росіянин зателефонував та спитав у неї про вартість одного граму золота. Він їй відповів, що знайшов настільки багато золота, що вистачить до кінця життя. Забирали все – побутову техніку, вживані чоловічі та жіночі речі. Крали і унітази. Неподалік Іванкова на дорозі стояли три вживані унітази. За даними поліції, ці три унітази були скинуті з автівки мародерів, тобто вони взяли замість них щось більш цінне. Мікрохвильову піч або пральну машинку", - повідомив Нєбитов.

Нагадаємо, на Київщині вже виявили 1373 тіла мирних жителів, які загинули під час вторгнення РФ до України та окупації області. 197 загиблих ще неідентифіковані.

"Друга армія світу" - це мародери: що росіяни поцупили в Україні? | Литвинець

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