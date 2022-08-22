Окупанти 24 серпня готують штурмові "вилазки" в Херсонській області - Гуменюк

Окупанти стягнули десантно-штурмові підрозділи в Херсонську область, аби активізувати наступальні дії 23-24 серпня.

Про це 22 серпня в ефірі "FreeДом" повідомила начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми усвідомлюємо тяжіння нашого ворога до різних символічних дат і подій, які вони люблять прив'язати до своїх перемог. Оскільки їх у них давно не було і їм таке не світить, то вони намагаються зобразити щось таке і останні декілька днів приймають штурмові спроби десантно-штурмовими підрозділами, які підтягнули на територію Херсонської області. Але нагадаю, що це область степова і місцевість відкрита - ведення прямих стрілецьких боїв дуже складне", - наголосила вона.

Водночас Гуменюк додала, що бої йдуть, але з перемінним успіхом."Ворог постійно кидається вперед і негайно під вогневим впливом ЗСУ повертається на свої позиції. Ми не недооцінюємо ворога - розуміємо, що такі вилазки ще будуть ближче до наших важливих дат - Дня прапора і Дня Незалежності, але ми готові дати відповідь", - зазначила начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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