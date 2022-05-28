"Окупанти атакують Сєвєродонецьк, бо Росії потрібна швидка перемога" - експерт

На сході країни ситуація насправді дуже складна, але не критична.

Питання в тому, що Росії треба швидка перемога, тому російські війська почали наступ на Донецьку область. Вони поставили задачу - оточити Сєвєродонецьк.

Про це заявив експерт Микола Сунгуровський під час телемарафону.

З його слів, Росія знизила темп наступу від Попасної і перекинула все на Сєвєродонецьк.

“ЗСУ проводять дуже грамотно оборонні дії. Так, десь відступають, але це не паніка. Це робиться для того, щоб зберегти боєздатність наших військ, зберегти живу силу”, - сказав він.

Обстріли Сєвєродонецька не припиняються з найрізноманітнішого озброєння, російські війська в готелі “Мир”, куди проникли ще напередодні, несуть величезні втрати, але залишаються в будівлі.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Сєвєродонецьк не відрізаний, зв’язок з містом є, є можливість і постачати гуманітарні вантажі, однак траса Лисичанськ-Бахмут – під постійними обстрілами військ РФ, тому пересуватися нею небезпечно.

У Генштабі ЗСУ вранці, 28 травня, повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мали, зазнали втрат, відійшли на раніше зайняті позиції.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Читайте також: