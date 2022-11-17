Окупанти атакують та обстрілюють Україну ракетами: яка ситуація на фронті та скільки жертв серед цивільних

Російські терористи продовжують атакувати Україну та обстрілювати нашу державу ракетами. Українські захисники протистоять атакам окупантів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ситуація на фронтах наразі є такою:

На Слобожанщині з танків та мінометів ворог гатить по Колодязному та Красному.

На Куп’янському та Лиманському напрямках наші укріплення накривають з артилерії.

На Харківщині під вогнем - Греківка та Новоселівське.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівськму напрямках по всій лінії зіткнення працюють ворожі міномети, ствольна та реактивна артилерія.

Така сама ситуація і на Херсонщині. Наші відповідають - біля Мелітополя знищено штаб ворога.

На напрямку Сватове – Кремінна, що на Луганщині – наші війська відтісняють ворога на схід, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. А от поблизу Білогорівки, за його ж словами - росіяни намагаються контратакувати. Там тривають запеклі бої.

Мапа боїв на 17 листопада: українська армія відбила 7 ворожих атак

За сьогодні окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі шести міст:

Ракетний удар по Вільнянську на Запоріжжі. За даними Нацполіції, дві ракети влучили в критичні об'єкти. Третя - зруйнувала двоповерховий житловий будинок - у ньому мешкало чотири родини. Під завалами вже знайшли сімох загиблих. Пошукова операція триває: у руїнах ще можуть бути люди. Рятувальникам допомагають волонтери, залучено 6 кранів та навантажувачів.

На Харківщині російські окупанти двічі атакували критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. Під час першої атаки поранено чотирьох працівників, чоловіків повезли у шпиталь. Згодом у ті самі об'єкти рашисти знов запустили ракети: на місці у цей час працювала слідча група. Поранення дістали четверо правоохоронців.

Одразу шістьма крилатими ракетами ворог атакував Одещину - дві ракети наші сили ППО збили. Але є влучання в логістичний центр в Одесі - поранено цивільну людину. На місці вибуху працюють рятувальники, вони розбирають завали. Військові кажуть: росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, з двох літаків Су-30.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі економістів у Києві просто під час повітряної тривоги і ракетних обстрілів оголосив, що саме атакував ворог.

"Зараз над Києвом пролітають ракети, зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства в Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розумієм, як стримувати окупантів", - пояснив Шмигаль.

Обстріли регіонів 17 листопада: ракета потрапила в будинок, шість загиблих

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. Російські окупанти рушили на нашу державу з півночі, півдня та сходу. Кремлівський терористичний режим планував призначити у Києві маріонеткового "президента" та усунути законну владу.

Від 24 лютого Росія постійно обстрілює нашу державу ракетами. Останній масований обстріл був зафіксований 15 листопада, тоді РФ випустила по нашій країні орієнтовно 100 ракет, більшість з них збили сили ППО.

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