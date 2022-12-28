Окупанти атакують Україну іранськими дронами: які області - під загрозою і що відомо (мапа)

Ввечері середи, 28 грудня, країна-агресорка Росія атакувала південні та східні області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Деякі ворожі безпілотники збиті силами протиповітряної оборони України.

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У східних та південних регіонах лунає повітряна тривога через атаку іранських дронів, випущених окупаційними військами. Станом на 22:21 тривога поширилася на центральні області. Про це свідчить мапа тривог.

Під загрозою ударів дронами опинилися:

Дніпропетровська,

Запорізька,

Харківська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Миколаївська області,

та Одеса.

ФОТО: соціальні мережі

Що відомо про атаку росіян

За офіційною інформацією, "шахіди" збиті у Дніпропетровській області. Також, як повідомляють телеграм-канали, ворожі об'єкти приземлили у Харківській області.

"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно, "шахіди"). Зберігаємо святковий настрій! Тримаємо стрій!", - прокоментувало Повітряне командування "Схід".

О 19:43 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про загрозу ударів іранськими дронами Shahed-136. Пізніше він повідомив, що багато іранських дронів вдалось збити. Де саме - не уточнив. Додав, що частина БпЛА полетіла у бік Умані. Під загрозою також і Одеса.

Після цього повідомлення у Кіровоградській та Черкаській областях оголосили повітряну тривогу. У Мережі інформують, що у цих регіонах зафіксовано іранські дрони-камікадзе.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку дронами міста. Під прицілом в окупантів - об'єкт інфраструктури.

"Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, "шахедом". Під прицілом один із об'єктів інфраструктури", - написав мер Харкова у себе на сторінці у Telegram.

Іранські дрони у війні в Україні

Восени Росія почала використовувати атакувати цивільну інфраструктуру та житлові будинки іранськими дрони Shahed-136. Відразу влада Ірану заперечував передавання Росії своїх дронів, проте згодом визнав цей факт, заявивши, що це "було ще до війни". Цю інформацію вже заперечили в США.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію дронів. Загалом терористи отримали 250 Shahed-136.

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