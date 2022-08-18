Окупанти давно готуються: Жданов дав попередження на День Незалежності

Росіяни полюбляють різні "дати" і свята, а тому для України зростає ймовірність ворожих атак 24 серня - на День Незалежності.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що під час Дня незалежності чи напередодні Росія може завдати ракетних ударів по Україні.

Про це експерт сказав в ефірі телеканалу Freedom.

"Вони (росіяни - Ред.) давно готуються, давно везуть ракети. Я чудово розумію, що вони не дадуть нам провести свято у нормальних умовах. Вони будуть намагатися вдіяти якесь паскудство. Для них паскудство - це, можливо, ракетний удар", - наголосив Жданов.

До слова, на території Білорусі фіксують збільшення кількості ракених комплексів С-300. Експерт каже, що це може свідчити про підготовку до "масованих ракетних ударів".

Він нагадав, що кремлівськи диктатор Володимир Путін полюбляє символізм та різні дати, а для українців "День Незалежності - сьогодні найбільш знакова подія".

За словами експерта, зменшення ракетних атак може свідчити про те, що у Кремлі готуються до українського Дня Незалежності. Тим часом ракетні удари по Житомирській області 16 серпня Жданов назвав "спробою пера на 23-24 серпня".

Як повідомлялося, російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін переконаний, що після нових вибухів в анексованому Криму відбулися зміни у наративі Москві. Фейгін зазначив, що у Росії уже не можуть заявляти, що вибухи у Криму відбуваються через технічні причини.

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